Heuert Baumgartl bei Mark van Bommel an?

Matthias Hangst, getty

Eigengewächs Timo Baumgartl könnte den VfB Stuttgart verlassen

Timo Baumgartl könnte den VfB Stuttgart noch vor Saisonbeginn in der 2. Bundesliga verlassen. Doch zu welchem Klub? Nachdem zuletzt über Interesse aus Gladbach berichtet wurde, ist nun ein Transfer zum Klub vom Ex-Bayern-Mittelfeldspieler Mark van Bommel möglich.

Die PSV Eindhoven will Informationen von "Bild" zufolge den Innenverteidiger verpflichten. Trainer van Bommel sei ein großer Fan des 23-Jährigen. Baumgartl soll seinen Noch-Arbeitgeber Stuttgart zudem bereits um eine Freigabe gebeten haben.

Für den VfB würde ein Verkauf des Eigengewächses durchaus Sinn ergeben: Schließlich zählt Baumgartl mit einem Jahresgehalt von rund 2,5 Millionen Euro zu den Top-Verdienern beim Bundesliga-Absteiger. Dort läuft sein Arbeitspapier noch bis 2022.

Laut "Bild" winkt den Schwaben obendrein eine satte Ablösesumme. So soll PSV zwischen acht und zehn Millionen Euro bieten.

Zuletzt stand Medienberichten zufolge auch ein Wechsel zu Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Raum. Der Abwehrmann wurde in der vergangenen Woche am Düsseldorfer Flughafen gesichtet, danach soll er in ein Auto des Klubs gestiegen sein. "Express" widersprach den Meldungen jedoch, ein Transfer sei in Gladbach nicht angedacht.