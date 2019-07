Sané-Bruder Sidi: Schalke-Trainer sehen großes Potenzial

Lukas Schulze, getty

Frank Fahrenhorst betreut die U17 des FC Schalke 04

Leroy Sané ist aufgrund eines möglichen Transfers zum FC Bayern derzeit in aller Munde. Sein jüngerer Bruder Sidi dürfte derweil eher nur den Fans des FC Schalke 04 bekannt sein. Der 16-Jährige erhielt nun Lob von seinen Trainern.

Sidi Sané stieg in diesem Sommer von der Schalker U16 in die U17 auf und gehört somit zum B-Junioren-Kader von Frank Fahrenhorst. Seit der U9 schnürt der Youngster die Schuhe für den Revierklub, ob er einen ähnlichen Werdegang einschlägt wie sein berühmter Bruder ist aber noch nicht abzusehen.

"Man erkennt ganz deutlich seine Qualitäten. Wir sollten uns allerdings davon lösen, Vergleiche zu seinem Bruder und zu seinem Vater zu ziehen", so Fahrenhorst gegenüber "WAZ". Sanés Vater Souleymane kickte für Wattenscheid 09, den 1. FC Nürnberg und den SC Freiburg in der Bundesliga. Der Werdegang von Nationalspieler Leroy Sané ist bestens bekannt, 2016 wechselte er für 50 Millionen Euro von Schalke zu Manchester City.

Viel wichtiger, so Fahrenhorst weiter, sei jedoch, dass der junge Sidi Sané zunächst einmal vom Verletzungspech verschont bleibt. "Wir sind froh, dass er die bisherige Vorbereitung gut mitgemacht hat, müssen aber aufpassen, dass wir ihn nicht in die nächste Verletzung manövrieren." In der Vergangenheit fiel das S04-Talent unter anderem mit einem Kreuzbandriss oder einem Armbruch länger aus.

"Sidi bringt Potenzial mit, das andere nicht haben", so auch Willi Landgraf, der ebenfalls in der königsblauen Knappenschmiede als Trainer angestellt ist und die Entwicklung des Angreifers verfolgt. In der Vergangenheit habe er jedoch "keine Verletzung ausgelassen".