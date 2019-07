Nach über 25 Jahren: Gladbach tauscht Einlauflied aus

Christof Koepsel, getty

Die Fans von Borussia Mönchengladbach gehören zu den stimmgewaltigsten der Bundesliga

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach tauscht wohl nach über 25 Jahren seine Einlaufmusik bei den Heimspielen im Borussia Park aus. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen der für gewöhnlich gut informierten "Rheinischen Post" soll in den Minuten vor dem Anpfiff nicht mehr das Gladbacher Kultlied "Die Elf vom Niederrhein" gespielt werden.

Die langjährige VfL-Hymne soll auf Wunsch der Fans bereits früher im Rahmenprogramm der Heimspiele seine Berücksichtigung finden. Als Einlaufsong soll das ebenfalls als Gladbacher Kulturgut geltende Lied "Die Seele brennt" den Platz einnehmen.

Die Entscheidung, eine Veränderung des Ablaufs vor den Heimspielen in der Bundesliga, DFB-Pokal und europäischen Wettbewerben herbeizuführen, sei in Zusammenarbeit mit mehreren Fan-Gruppen getroffen worden, heißt es in dem Medienbericht weiter.

Erste Heimspiel am 17. August gegen den FC Schalke

"Es war eine Initiative aus der Mitte der Fanszene, getragen vom aktiven und unterstützungswilligen Kern, in enger Absprache mit Fanprojekt und Verein", kommentierte Michael Weigang vom Gladbacher Fanprojekt "Supporters Club" in der "Rheinischen Post".

Die Wahl auf das Lied "Die Seele brennt" sei nach kontroversen Gesprächen entstanden, berichtete Weigang weiter. Über die Motivation, die Einlaufmusik zu wechseln, meinte er: "Wir haben mit 'Die Seele brennt' schließlich eine wunderbare Hymne, die vor einem Spiel noch einmal das nötige Gemeinschaftsgefühl hervorbringen kann."

Das erste Heimspiel der neuen Saison trägt Borussia Mönchengladbach am 17. August (18:30 Uhr) gegen den FC Schalke aus.