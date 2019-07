Schneider deutet Transferstop beim FC Schalke an

Lars Baron, getty

Geht der FC Schalke 04 ohne weitere Neuzugänge in die Saison?

Geht der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt in den kommenden Wochen leer aus? Obwohl der Kader der Knappen die ein oder andere Verstärkung gebrauchen könnte, will Sportvorstand Jochen Schneider nicht ausschließen, dass die Königsblauen keinen einzigen Spieler mehr verpflichten.

In den letzten Wochen wurde zahlreiche Akteure mit einem Wechsel zum FC Schalke in Verbindung gebracht. Linksverteidiger Robin Gosens und die beiden Stürmer Vincent Janssen und Patrik Schick wurden am heißesten gehandelt. Unterschrieben hat bisher aber niemand in Gelsenkirchen. Und das könnte auch so bleiben.

Bis zum Ende des Schalker Trainingslagers am kommenden Samstag werde der FC Schalke "keinen weiteren Neuzugang mehr präsentieren", verriet Sportvorstand Jochen Schneider im Gespräch mit dem "kicker".

Ob anschließend noch Personal für die vakanten Positionen verpflichtet wird, wollte Schneider ebenfalls nicht versprechen. "Es kann sein, dass wir gar keinen Spieler mehr dazuholen", sagte der Sportvorstand, der weiterhin erklärte, es müsse einfach "Vieles passen", damit David Wagner weitere Kräfte bekommt.

Doch selbst wenn die Schalker auf dem Transfermarkt leer ausgehen sollten, ist Schneider vor der Saison nicht Angst und Bange. Auf die Frage, ob der Kader auch ohne weitere Neuzugänge gut gerüstet für die kommende Spielzeit sei, entgegnete der Sportvorstand kurz und knapp: "Ja."

