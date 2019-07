Trotz Aufholjagd: Bayern unterliegt Tottenham

Adam Pretty, getty

Der FC Bayern musste sich im Elfmeterschießen geschlagen geben

Bayern München hat die erste Trophäe der Saison knapp verpasst. Drei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Duell bei Borussia Dortmund unterlag der deutsche Fußball-Rekordmeister, der eine gute Stunde lang mit einer B-Mannschaft spielte, im Finale des Audi Cups dem englischen Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur mit 5:6 i.E. (2:2, 0:1). Jérôme Boateng unterlief der entscheidende Fehlschuss.

Nach dem überzeugenden 6:1 gegen Fenerbahce Istanbul war das Spiel gegen Tottenham über weite Strecken ein Muster ohne Wert. Trainer Niko Kovac hatte in seiner Startformation Reservisten, drei Spieler aus der zweiten Mannschaft sowie zwei Spieler aus der U19 aufgeboten. Das Stammpersonal der Münchner, die bisher in der Vorbereitung überzeugt hatten, wurde für den Supercup am Samstagabend (20:30 Uhr) geschont.

Schon vor der Partie gegen die Spurs hatten die Bayern die Bedeutung des Duells gegen den BVB unterstrichen. "Wir wollen ein Zeichen setzen", sagte Niklas Süle. "Wir wollen zeigen, dass wir da sind", betonte Thomas Müller.

Erik Lamela (19.) brachte Tottenham in Führung. Christian Eriksen (59.) erhöhte auf 2:0. Jann-Fiete Arp konnte verkürzen (61.). Für den 19 Jahre alten Zugang vom HSV war es der erste Treffer im Bayern-Dress. Alphonso Davies (81.) glich aus. Bitter für die Bayern: Kingsley Coman musste kurz nach seiner Einwechslung nach einem Foul ausgewechselt werden.

Kovac änderte im Vergleich zum Schützenfest gegen Fenerbahce sein Team gleich auf neun (!) Positionen, nur Süle und Torwart Manuel Neuer blieben in der Startelf. Erst im Laufe der zweiten Hälfte brachte Kovac alle Stars - und die sorgten vor 67.500 Zuschauern in der Allianz Arena für den Umschwung.

FC Bayern : Tottenham Hotspur 5:6 i.E. (0:1, 2:2)

Tore: 0:1 Erik Lamela (19.), 0:2 Christian Eriksen (59.), 1:2 Jann-Fiete Arp (61.), 2:2 Alphonso Davies (82.)

Aufstellung FC Bayern: Neuer (ab 46. Ulreich) - Davies, Pavard, Süle (ab 46. Boateng), Kehl (ab 71. Coman, ab 76. Mihaljevic)- Will (ab 46. Zylla, ab 71. Müller) - Singh, Johansson (ab 60. Renato Sanches), Tolisso (ab 60. Thiago), Nollenberger (ab 60. Alaba) - Arp (ab 71. Lewandowski)

+++ Fazit +++

Tottenham bejubelt den Erfolg im Audi Cup! Die Spurs schlagen den FC Bayern im Finale mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Der deutsche Rekordmeister startete mit einer Handvoll Spieler aus der zweiten Reihe in das Endspiel. Das machte sich deutlich bemerkbar, Tottenham übernahm nahezu die gesamte erste Halbzeit das Spielgeschehen. Lamela brachte die Nord-Londoner verdient in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhte Eriksen gar auf 2:0. Niko Kovac brachte den Großteil seiner Stars in der zweiten Halbzeit von der Bank. Die Bayern fanden immer besser in die Partie, Arp und Davies belohnten die Münchner noch in der regulären Spielzeit. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Dort vergab Erisken auf Seiten der Spurs, Alaba und Boatang scheiterten jedoch an Schlussmann Gazzaniga. So feiern die Engländer ihren ersten Mini-Titel der Saison, dem FC Bayern bliebt Platz zwei.

+++ Spielende +++

+++ Jérôme Boateng verschießt, 7:8 +++

Gazzaniga fischt den Elfmeter auf dem linken Eck und entschiedet so die Partie!

+++ Japhet Tanganga verwandelt, 7:8 +++

+++ Sarpreet Singh verwandelt, 7:7 +++

+++ Oliver Skipp verwandelt, 6:7 +++

+++ Robert Lewandowski verwandelt, 6:6 +++

Nach je fünf Schützen steht es weiter unentschieden! Es geht weiter im K.o.-System.

+++ Jack Roles verwandelt, 5:6 +++

+++ Renato Sanches verwandelt, 5:5 +++

Gazzaniga ist mit den Fingerspitzen noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

+++ Heung-min Son verwandelt, 4:5 +++

+++ Thomas Müller verwandelt, 4:4 +++

Das kann Müller auch. Eine Kopie des Kane-Elfmeters beschert den Bayern den Ausgleich.

+++ Harry Kane verwandelt, 3:4 +++

So schießt man einen Elfmeter! Kane schweißt die Kugel in den linken Winkel.

+++ Thiago verwandelt, 3:3 +++

+++ Christian Eriksen verschießt, 2:3 +++

Eriksen schießt in die Mitte, Ulreich bleibt cool einfach stehen!

+++ David Alaba verschießt, 2:3 +++

Alaba zielt ins linke Eck, Gazzaniga ahnt die Ecke und pariert stark.

+++ Toby Alderweireld verwandelt, 2:3 +++

+++ Zwischenfazit +++

Nein, es geht tatsächlich ins Elfmeterschießen! Nach 90 Minuten steht es im Finale des Audi Cups zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur 2:2 unentschieden. Lamela brachte die Spurs in der ersten Halbzeit in Führung, Eriksen verdoppelte die zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Führung. Nach und nach schickte Niko Kovac seine Stars auf den Platz und das zahlte sich aus. Arp und Davies trafen für die Münchner. Gleich fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen!

+++ 90. Minute, Abpfiff 2. Halbzeit +++

+++ 89. Minute +++

Die letzte Minute läuft, gelingt noch einer der beiden Mannschaften der Lucky Punch?

+++ 85. Minute +++

Bleibt es nach 90 Minuten beim Unentschieden, gibt es im Übrigen direkt ein Elfmeterschießen. Darauf wollen sich die Bayern keinesfalls einlassen. Lewandowski scheitert aus Nahdistanz an Gazzaniga.

+++ 82. Minute, Tooor für Bayern München, 2:2 durch Alphonso Davies +++

Davies belohnt seinen starken Auftritt mit dem Treffer zum 2:2! Müller bedient den jungen Kanadier von der rechten Seite. Davies lässt noch einen Gegenspieler aussteigen und schlenzt die Kugel aus 20 Metern perfekt ins lange Eck. Klasse Treffer!

+++ 78. Minute +++

Wenige Minuten später muss auch Foyth runter. Der Argentinier verletzte sich bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Renato Sanches.

+++ 76. Minute +++

Für Coman geht es tatsächlich nicht weiter. Immerhin kann er alleine zur Bank humpeln und muss nicht gestützt werden. Für ihn kommt Youngster Mihaljevic.

+++ 74. Minute +++

Singh macht unterdessen ein richtig gutes Spiel. Der Youngster setzt dieses Mal Lewandowski in Szene, der aus spitzem Winkel aber nicht den Abschluss sucht. Der Pole dreht stattdessen ab, flankt dann in die Mitte, findet dort aber nur Tanganga, der klärt.

+++ 72. Minute, Gelbe Karte für Juan Foyth (Tottenham Hotspur) +++

Foyth kann Coman im Laufduell nicht bremsen und zupft den Flügelflitzer zu Boden. Im Fallen trifft der Spurs-Verteidiger den Franzosen unglücklich am Knie. Coman muss behandelt werden, ganz München hält den Atem an!

+++ 71. Minute +++

Es wird weiter wild gewechselt. Lewandwoski, Müller und Coman sind neu dabei. Coman hat auch direkt seine erste gute Aktion, doch der Schuss des Franzosen nach schöner Vorarbeit von Pavard wird noch geblockt.

+++ 68. Minute +++

Kane prüft Ulreich! Der Stürmerstar kommt auf der linken Seite an den Ball und hat die Zeit, sich die Kugel ein Mal vorzulegen. Aus spitzem Winkel zieht Kane ab, Ulreich reißt im letzten Moment den linken Arm hoch und wehrt den Schuss stark ab.

+++ 65. Minute +++

Unterdessen haben die Münchner drei weitere Male gewechselt. Alaba, Thiago und Renato Sanches ersetzen Nollenberger, Tolisso und Johansson.

+++ 64. Minute +++

Die Partie nimmt neuen Schwung auf. Beide Teams spielen merklich mit offeneren Visieren und überbrücken das Zentrum schneller, als noch in der ersten Halbzeit.

+++ 61. Minute, Tooor für Bayern München, 1:2 durch Jann-Fiete Arp +++

Die Bayern haben die prompte Antwort parat, Arp erzielt seinen ersten Treffer im Trikot des FC Bayern! Davies wird in der Tiefe mit dem Rücken zum Tor angespielt und leitet die Kugel direkt in den Lauf des gestarteten Arp. Der Youngster schüttelt Alderweireld im Laufduell ab und schließt aus zwölf Metern trocken ins Lange Eck ab. Schön gespielt!

+++ 59. Minute, Tooor für Tottenham Hotspur, 0:2 durch Christian Eriksen +++

Eriksen verdoppelt die Führung! Kane wurschtelt sich im Strafraum an zwei Münchnern vorbei und legt die Kugel in den Rückraum. Am Elfmeterpunkt steht Eriksen sträflich frei und zieht volley ab. Der Schuss rauscht ins lange Eck, Ulreich ist dieses Mal chancenlos.

+++ 58. Minute +++

Son vergibt direkt den nächsten Hochkaräter! Eriksen setzt den Südkoreaner schön in Szene, der Pavard ins Leere grätschen lässt und die Kugel aus elf Metern am langen Pfosten vorbeischiebt.

+++ 57. Minute +++

Son hat in der Mitte plötzlich sehr viel Platz und nutzt den sich bietenden Raum für einen Sololauf bis an den Strafraum. Boateng und Pavard bleiben auch 16 Meter vor dem eigenen Tor zu passiv und ermöglichen dem Südkoreaner so die Abschlussgelegenheit. Den satten Schuss kann Ulreich erst im Nachfassen parieren.

+++ 55. Minute +++

Bei den Spurs macht sich nun auch bemerkbar, dass bis auf wenige Ausnahmen nicht die erste Garde auf dem Feld steht. Zunehmend mehr Fehler schleichen sich in das Spiel ein.

+++ 52. Minute +++

Alderweireld fährt Arp auf der linken Seite in die Parade und provoziert so einen Freistoß rund 20 Meter halblinks vor dem Tor. Tolisso ist heute Abend der Mann für die Standards, doch aus diesem Freistoß macht der Franzose zu wenig. Flach in die Mitte gespielt, wird die Hereingabe am kurzen Pfosten geblockt.

+++ 48. Minute +++

Bei den Bayern machen Neuer und Süle Platz für Ulreich und Boateng. Außerdem ersetzt Marcel Zylla seinen Bayern-II-Teamkollegen Paul Will.

+++ 47. Minute +++

Mauricio Pochettino tauscht im Vergleich zur ersten Halbzeit gleich neun Mal. Nur Sissoko und Lucas Moura bleiben auf dem Platz. Mit dabei sind nun auch Eriksen, Son und Kane.

+++ 46. Minute, Anpfiff 2. Halbzeit +++

Weiter geht's in der Allianz Arena!

+++ Halbzeitfazit +++

Im Finale des Audi Cups führt Tottenham Hotspur absolut verdient mit 1:0 gegen den FC Bayern München. Die Spurs waren von Beginn an spielbestimmend gegen eine Münchner Mannschaft, in der neben drei Spielern aus der zweiten Mannschaft auch zwei A-Jugendliche auf dem Platz standen. In der B-Elf der Bayern lief über weite Strecken gar nichts zusammen. Abschlüsse produzierten die Münchner lediglich aus der Distanz. Anders die Spurs, die sich teilweise mit schönem Kombinationsspiel mehrere gute Gelegenheiten erarbeiteten, die Neuer entschärfen musste. Für die zweite Halbzeit wird sich Niko Kovac etwas einfallen lassen müssen, um dem Spiel seiner Mannschaft mehr Ordnung zu verleihen.

+++ 45. Minute, Abpfiff 1. Halbzeit +++

+++ 44. Minute +++

Davies kann auf der linken Seite noch einmal Tempo aufnehmen. Das Abspiel auf Nollenberger offenbart dann allerdings die Abstimmungsprobleme der B-Elf.

+++ 42. Minute +++

Gute Aktion von drei Bayern-Youngstern! Kehl verlagert die Seite auf Nollenberger, der aus spitzem Winkel zum Abschluss kommt. Von Sánchez geblockt landet die Kugel bei Singh, der aus 20 Metern direkt abzieht. Der Ball rauscht nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

+++ 41. Minute +++

Der Dauer-Ballbesitz der Spurs wird mittlerweile mit Pfiffen der Zuschauer bedacht.

+++ 39. Minute +++

Den Münchnern fehlt weiterhin der Zugriff auf die Partie. Tottenham hat keine Probleme, die Angriffe der Bayern zu ersticken und macht den Anschein, jeder Zeit das Tempo anzuziehen.

+++ 35. Minute +++

Singh, der mittlerweile auf die rechte Seite gewechselt ist, sucht nach einem kleinen Dribbling den Abschluss. Der Versuch aus der zweiten Reihe landet einige Meter über dem Kasten von Lloris.

+++ 32. Minute +++

Die B-Elf der Bayern tut sich weiterhin richtig schwer gegen die deutlich besser eingespielten Nord-Londoner. Viel Stückwerk und einige Abspielfehler prägen das Bild des Münchner Spiels in den ersten rund 30 Minuten.

+++ 29. Minute +++

Da war deutlich mehr drin! Lamela setzt den Freistoß auf Hüfthöhe in die Mauer.

+++ 28. Minute +++

Will bringt Pavard mit einem schlampigen Rückpass mächtig in Gefahr, weil Sissoko dazwischenspritzt und sich die Kugel in den Stafraum vorlegt. Pavard muss seinen Landsmann mit einem Foul vor der Sechzehnerlinie stoppe. Gute Freistoßposition für Tottenham!

+++ 26. Minute +++

Sissoko zündet im Mittelkreis den Turbo und dribbelt den Ball bis kurz vor den Strafraum. Im richtigen Moment steckt der Franzose durch zu Moura, der zwar das Sprintduell gegen Süle verliert, aber immerhin eine Ecke herausholt. Auch der Spurs-Standard verpufft.

+++ 23. Minute +++

Doppelte Ecke für die Bayern: Tolisso findet zunächst nur den Kopf von Sissoko, Wills Schuss aus dem Rückraum landet abgefälscht im Toraus. Auch der nächste Standard von Tolisso bringt keine Gefahr.

+++ 21. Minute +++

Wie reagieren die Bayern? Zunächst zurückhaltend. Arp gewinnt zwar mal einen Ball in der gegnerischen Hälfte, wenige Pässe später ist der Ballbesitz aber auch schon wieder beendet.

+++ 19. Minute, Tooor für Tottenham Hotspur, 0:1 durch Erik Lamela +++

Das hatte sich abgezeichnet. Nkoudou tritt das erste Mal in Erscheinung und nutzt den Platz auf der linken Seite für einen Sololauf. Von der Strafraumkante gibt der Youngster an den langen Pfosten. Dort enteilt Lamela in Davies' Rücken und grätscht die Kugel aus fünf Metern über die Linie. Verdiente Führung für die Spurs!

+++ 18. Minute +++

Die Bayern setzen sich das erste Mal für eine etwas längere Phase in der gegnerischen Hälfte fest. Der Weg zum Tor bleibt dennoch durch die gute Staffelung der Engländer versperrt.

+++ 15. Minute +++

Singh versucht sich auf der linken Seite im Dribbling gegen Walker-Peters. Zunächst ist kein Vorbeikommen, im zweiten Anlauf bringt der junge Neuseeländer dann doch die Flanke. Dort blockt Sánchez vor Arp.

+++ 12. Minute +++

Trotz der ersten Münchner Torannäherung übernimmt Tottenham nun wieder das Geschehen. Alli und Moura spielen Lamela frei, der von der halbrechten Seite in den Strafraum sprintet. Neuer ist aufmerksam, macht zwei Schritte aus seinem Kasten und ist entscheidend vor dem Spurs-Stürmer am Ball.

+++ 9. Minute +++

Jetzt legen die Münchner auch den Vorwärtsgang ein. Im Anschluss an eine Ecke von Tolisso kommt Pavard in der Mitte an den Ball. Der Neuzugang aus Stuttgart bekommt allerdings zu wenig Druck auf die Kugel, die links am Tor vorbeigeht.

+++ 6. Minute +++

Die Spurs machen jetzt mächtig Druck! Walker-Peters setzt sich auf der rechten Seite energisch gegen Davies durch und flankt punktgenau auf den Kopf von Lucas Moura. Der Brasilianer überspringt Pavard im Luftduell und nickt die Kugel in Richtung langes Eck. Neuer muss sich gehörig strecken, um den Kopfball noch zu parieren.

+++ 4. Minute +++

Dann wird es das erste Mal brenzlig. Alli bedient Lamela mit einem schönen Pass durch die Schnittstelle. Lamela verpasst elf Meter vor dem Tor den direkten Abschluss und wird stattdessen durch eine faire Grätsche von Davies vom Ball getrennt.

+++ 3. Minute +++

Zögerlicher Beginn in der Allianz Arena. Die neu formierte Bayern-Mannschaft sortiert sich erst einmal in der Defensive. Tottenham lässt die Kugel ruhig zirkulieren, ehe Alli aus der Distanz einen ersten Warnschuss abgibt. Der zu zentrale Versuch ist kein Problem für Neuer.

+++ 1. Minute, Anpfiff +++

Los geht's, der Ball rollt! Die Bayern tragen das neue rote Heimtrikot, Tottenham spielt in weiß-blau.

+++ Die Teams stehen bereit +++

Die beiden Mannschaften versammeln sich in den Katakomben und machen sich bereit für das Finale. In wenigen Minuten kann es losgehen!

+++ Real Madrid sichert sich Platz drei +++

Das vorab stattgefundene Spiel um Platz drei gewann Real Madrid mit 5:3 gegen Fenerbahce Istanbul. Karim Benzema (3), Nacho Fernández und Mariano Díaz erzielten die Tore für die Königlichen von Trainer Zinédine Zidane. Max Kruse, der seit diesem Sommer in Istanbul spielt, lieferte den Assist zur zwischenzeitlichen Führung durch Garry Rodrigues.

+++ Tottenham verzichtet auf B-Elf +++

Im Gegensatz zu den Bayern schickt Spurs-Trainer Mauricio Pochettino eine potentielle A-Elf aufs Feld. Harry Kane sitzt dennoch vorerst nur auf der Bank.

+++ Angeschlagenes Duo pausiert +++

Serge Gnabry (muskuläre Probleme) und Javi Martínez (Fußverletzung) stehen heute Abend nicht im Kader. Dabei handelt es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Zwecks Belastungssteuerung werden auch Joshua Kimmich und Leon Goretzka nicht spielen.

+++ So spielt der FC Bayern +++

Die Aufstellung des Rekordmeisters überrascht durchaus. Zahlreiche Stars sitzen nur auf der Bank, beziehungsweise stehen gar nicht erst im Kader. In der Startformation dürfen sich stattdessen drei Akteure aus der zweiten Mannschaft und zwei Spieler aus der U19 beweisen.

+++ Das Finale des Audi Cups im Liveblog +++

Bereits am gestrigen Dienstag fanden die beiden Halbfinals des kleinen internationalen Turniers statt. Tottenham besiegte Real Madrid dank eines Treffers von Harry Kane mit 1:0. Weitaus deutlicher war der Erfolg des deutschen Rekordmeisters gegen Fenerbahce Istanbul, die Münchner gewannen mit 6:1. Thomas Müller (3), Renato Sanches, Leon Goretzka und Kingsley Coman erzielten die Tore für die Bayern.

+++ So läuft die Vorbereitung des FC Bayern +++

Dritter Sieg im vierten Testspiel: Für die Münchner läuft die Vorbereitung auf die neue Saison durchaus positiv. Während der USA-Reise feierten die Münchner Siege gegen Real Madrid und den AC Mailand, lediglich gegen den FC Arsenal verlor die Mannschaft von Trainer Niko Kovac. Die Bayern scheinen gewappnet zu sein für die Bundesliga-Saison, die am 16. August mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC beginnt.

+++ Pflichtspiel-Auftakt am Samstag +++

Der Audi Cup ist gleichzeitig auch die Generalprobe für das erste Pflichtspiel der Bayern am Samstag. Dann trifft der Rekordmeister im Supercup auf Borussia Dortmund.