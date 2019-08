Entscheidung über Sané-Transfer folgt nach Knie-Diagnose

Alexander Hassenstein, getty

Leroy Sané könnte noch zum FC Bayern wechseln

Die Ungewissheit über die genaue Schwere der Knieverletzung von Leroy Sané wirft weiterhin einen großen Schatten auf den möglichen Transfer des Flügelstürmers von Manchester City zum FC Bayern München.

Am Mittwoch hatte es noch geheißen, dass der Deutsche Fußball-Meister mittlerweile Zweifel am Mega-Deal bekommen haben könnte, da auch zwei Tage nach der verletzungsbedingten Auswechslung Sanés die genaue Diagnose über den Grad der Knieverletzung wohl noch ausstand.

Nach einem "Bild"-Bericht soll sich nach dem Zusammenprall in den Anfangsminuten der Partie am Sonntag gegen den FC Liverpool Flüssigkeit im Knie gebildet haben, die genauere Untersuchungen bisher erschwert haben soll.

Aus medizinischer Sicht sollte das allerdings keinen Grund darstellen, genau festzustellen, ob und wie schwer sich der City-Star nun wirklich am letzten Wochenende verletzt hat. Das bestätigte ein nicht genannter Mannschaftsarzt aus der Bundesliga am Donnerstag gegenüber dem "kicker".

Bayern bleibt in schwacher Verhandlungsposition

Das Sportmagazin berichtet weiter, dass am Donnerstag endlich eine genaue Diagnose aus Manchester bekannt gegeben werden soll - zumindest in Richtung der Bayern-Bosse.

Fällt Sané tatsächlich wochen- oder gar monatelang aus, dürfte sich ein dreistelliger Millionendeal vorerst zerschlagen haben. Es bleibt also hochspannend in der Causa.

Der "kicker" bestätigte derweil erneut die Sachlage, dass sich der deutsche Rekordmeister grundsätzlich mit dem Spieler auf eine Zusammenarbeit verständigt hat. Sowohl der Klub als auch Sané wollen den Wechsel. Manchester City ist weiterhin verhandlungsbereit, allerdings in der deutlich komfortableren Position als die Münchner.

Dass der FC Bayern auf jeden Fall noch hochklassiges Personal verpflichten muss, ist in England längst bekannt. Beste Karten also für die Citizens, den Verkaufspreis für Sané auch trotz einer Knieverletzung unbekannter Schwere in schwindelerregenden Höhen zu belassen.

Am Donnerstag dürfen weitere Wendungen erwartet werden: Für diesen Tag hatten sich die Bayern-Bosse eigentlich die Deadline gesetzt, um den Rekordtransfer fix zu machen oder eben nicht.