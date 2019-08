Bayern-Schock: Goretzka fällt aus

Thomas Eisenhuth, getty

Leon Goretzka fällt zunächst verletzt aus

Leon Goretzka wird dem Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München nicht zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler fällt vorerst aus, wie aus einem jüngsten Medienbericht hervorgeht.

So vermeldet der TV-Sender "Sky Sport News HD" nur wenige Stunden vor dem Bundesliga-Auftakt des FC Bayern gegen Hertha BSC am Freitagabend (20:30 Uhr), dass der 24-Jährige verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen wird. Wie lange der Nationalspieler ausfallen wird, ist noch ungewiss. Eigentlich war der Mittelfeldmann in der Zentrale neben dem Spanier Thiago gesetzt.

Goretzka hatte eine starke Vorbereitung gespielt und glänzte in den letzten Wochen neben starken Zweikampf- und Passwerten auch immer wieder als Torschütze. Eine offizielle Bestätigung des Rekordmeisters steht noch aus.

Gleichzeitig hieß es in dem Medienbericht, dass die Bayern im Zuge der Goretzka-Verletzung ihre Bemühungen intensiviert haben, Mickael Cuisance von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße zu transferieren. Nach "Sky"-Informationen soll der Wechsel des 20-Jährigen kurz bevorstehen.

Zuletzt hieß es bereits in übereinstimmenden Medienberichten, dass die Münchner am jungen Franzosen interessiert seien: Gladbachs Manager Max Eberl wurde in der "Bild" dazu mit den Worten zitiert: "Gehört habe ich auch davon, aber ein Angebot gab es bislang nicht."