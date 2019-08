Hoeneß bestätigt Rückzug beim FC Bayern

Alexander Hassenstein, getty

Uli Hoeneß tritt von seinen Ämtern zurück

Bayern-"Macher" Uli Hoeneß hat bestätigt, dass er sowohl das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden als auch das des Klub-Präsidenten niederlegen wird.

Er werde weiterhin Teil des Aufsichtsrats bleiben, sagte Hoeneß der "Bild"-Zeitung. "Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es so weit ist", ergänzte der 67-Jährige.

Schon im November 2019 wird der FC Bayern damit zwei der wichtigsten Positionen im Klub neu besetzen müssen. Dann wählen die Mitglieder des deutschen Rekordmeisters einen neuen Präsidenten. Dass Hoeneß zu einer Wiederwahl antritt, gilt als ausgeschlossen.

Laut "kicker" denken die Verantwortlichen darüber nach, die Jahreshauptversammlung vom Audi-Dome in die Olympiahalle zu verlegen. Dort könnten 12.000 statt 7000 Klubangehörige das Geschehen verfolgen.

Am 29. August will Hoeneß dem Aufsichtsrat seine Absichten offiziell mitteilen. Seine Nachfolge in beiden Ämtern soll der frühere adidas-Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer übernehmen.