Medien: Havertz-Wechsel zum FC Bayern "wahrscheinlich"

Christof Koepsel, getty

Kai Havertz soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Beim knappen 3:2-Erfolg gegen den SC Paderborn bot Bayer Leverkusen zwar nicht nur fußballerische Feinkost, auf eines der größten Talente des Kontinents war allerdings einmal mehr Verlass. Kai Havertz erzielte das zwischenzeitliche 2:1 und hatte großen Anteil am Siegtreffer. Kein Wunder, dass der FC Bayern Interesse am 20-Jährigen hegen soll.

Der Offensivspieler werde im kommenden Sommer "wahrscheinlich" beim FC Bayern landen, berichtet die "SZ" und mutmaßt von einer Ablöse im neunstelligen Bereich. Havertz wäre damit der erste deutsche Spieler, der für 100 oder mehr Millionen Euro wechselt.

Dass Havertz Leverkusen trotz eines bis Ende Juni 2022 datierten Vertrags nach der Saison verlässt, gilt als offenes Geheimnis, ob Bayern allerdings wirklich den Zuschlag erhält, bleibt abzuwarten.

Rudi Völler, seines Zeichens Sportchef bei Bayer Leverkusen, kündigte im Gespräch mit der "Sport Bild" zwar an, dass es klar sei, dass man Spieler wie Havertz in Zukunft verlieren werde, ließ jedoch anklingen, dass er seinen Schützling ungern bei der direkten Liga-Konkurrenz sehen würde.

"Ich will es mal so sagen: Ich freue mich immer, wenn ich einen Künstler wie Kai Havertz spielen sehe. Am liebsten bei uns. Wenn das eines Tages nicht mehr der Fall sein sollte, gibt es ja noch 'Sky' und 'DAZN'. Dort kann man alle europäischen Topligen verfolgen", so Völler.

Havertz selbst gab sich gegenüber "Bild" ebenfalls längst nicht konkret: "Ich weiß jetzt wirklich noch nicht, ob der FC Bayern für mich der nächste und richtige Schritt ist. Ich weiß auch nicht, ob nicht eher das Ausland für mich infrage kommen würde. Ich mache mir derzeit wirklich nicht allzu viele Gedanken darüber." Er traue sich zwar zu, im Starensemble an der Säbener Straße zu bestehen, das gelte jedoch auch für andere Klubs.