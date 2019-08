Bayern einigt sich mit Barcelona! Roca kommt langfristig

David Ramos, getty

Marc Roca bevorzugt wohl einen Wechsel zum FC Bayern

Zuletzt hatte Marc Rocas Berater Juan Manuel Mata noch öffentlich betont, dass ein Wechsel seines Klienten von Espanyol Barcelona "weiter möglich" sei. Nun steht offenbar ein Deal mit dem FC Bayern München bevor.

Wie die "L'Équipe" berichtet, haben sich die Münchner und Roca auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Demnach zahlt der FC Bayern die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro, um den 22-Jährigen aus seinem bis 2022 gültigen Vertrag loszueisen.

In München wird Roca wohl in die Fußstapfen von Renato Sanches treten. Der Portugiese schließt sich aller Voraussicht nach dem französischen Klub OSC Lille an.

Auch die "Bild" berichtet vom Interesse des deutschen Rekordmeisters, allerdings habe demnach es noch keine konkreten Gespräche gegeben. Laut dem deutschen Boulevardblatt ist Espanyol sogar bereit, Roca ab einem Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Roca wolle seinen derzeitigen Klub Espanyol Barcelona unbedingt verlassen und bevorzuge einen Wechsel nach München - trotz Konkurrenz von Real Madrid und Inter Mailand. Der U21-Europameister wolle gerne mit Landsmann Thiago und Superstar Coutinho zusammenspielen. Außerdem male er sich gute Einsatzchancen unter Trainer Niko Kovac aus.

Mit einer ersten 18-Millionen-Euro-Offerte sollen die Bayern bereits im Juli abgeblitzt sein. Nachdem der Sanches-Abgang in trockenen Tüchern ist, ist es durchaus realistisch, dass die Münchner diese nochmal deutlich erhöhen.

Laut "Marca" besteht bereits seit Wochen Einigkeit zwischen den Bayern und dem spanischen U21-Europameister über einen Fünfjahresvertrag. Der Berater des 22-jährigen Mittelfeldspielers hatte sogar Kontakt bestätigt. "Alle weiteren Infos hat Hasan [Salihamidzic , d. Red]", sagte er im Juni gegenüber "Spox".

Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge dementierte allerdings das kolportierte Angebot. "Es hat keinen Kontakt, keine Verhandlungen mit dem Klub gegeben" und zudem habe der Spieler seines "Wissens eine Klausel im Vertrag".

Bei Espanyol ist Roca unumstrittener Stammspieler. In 35 La-Liga-Einsätzen in der letzten Saison stand er nur vier Mal nicht über de volle Distanz auf dem Platz. Bei der U21-EM hatte der defensive Mittelfeldmann großen Anteil am Coup der Spanier.