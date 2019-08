"Sag niemals nie": Robben schließt Comeback nicht aus

Cathrin Mueller, getty

Arjen Robben spielte zehn Jahre beim FC Bayern

Nach zehn Jahren beim FC Bayern München beendete Arjen Robben nach der vergangenen Saison seine Karriere - oder doch nicht?

"Ich sage immer: Sag niemals nie", antwortete Robben im Interview mit dem niederländischen Radiosender "NPO" angesprochen auf ein mögliches Comeback. "Vielleicht habe ich in ein, zwei Monaten ein seltsames Gefühl, dass ich das Ganze zu sehr vermisse und deshalb sage: Ich muss zurückkehren."

Allerdings werde eine Rückkehr "nicht einfacher, je länger man raus ist", ergänzte der 35-Jährige. "Ich würde die Chancen nicht sehr hoch einschätzen."

Robben erklärte weiter: "Die Aufregung, die Stadien, der Wettkampf – all diese Dinge waren mir ziemlich wichtig und ich werde sie vermissen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sage: Lass uns in ein paar Wochen eine schöne Fußballpartie spielen. Ich werde jetzt andere Sachen machen und andere Sportarten entdecken."

Momentan bereitet sich der langjährige Weltklasse-Flügelstürmer auf eine Teilnahme an der acht Kilometer langen Groningen Swim Challenge am kommenden Wochenende vor. "Ich habe gelernt, dass das eine ganz schön lange Strecke ist", sagte Robben.