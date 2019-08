Frankfurt wohl an Brasilien-Zauberer dran

Marcelo Endelli, getty

Luan steht wohl bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel

Nach der Verpflichtung von Mittelstürmer Bas Dost treibt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt seine Personalplanungen weiter voran. Laut einem jüngsten Medienbericht sollen die Hessen Interesse an einem weiteren Offensivspieler haben.

Wie das Sportportal "Globo Esporte" vermeldete, soll die Eintracht den Brasilianer Luan ins Visier genommen haben. Der 26-Jährige steht in seiner Heimat beim Erstligisten Grêmio Porto Alegre unter Vertrag und hat bereits zwei Länderspiele in seiner Vita stehen. Außerdem gewann er mit der Olympia-Auswahl Brasiliens vor drei Jahren die Goldmedaille bei den Spielen in Rio.

Erst am letzten Wochenende erzielte der offensive Mittelfeldspieler einen Treffer beim 2:1-Sieg über Athletico Paranaense. Lose Kontakte soll es zwischen den Frankfurtern und dem Spieler beziehungsweise dem Verein bereits geben. Konkrete Verhandlungen haben bisher aber wohl noch nicht stattgefunden.

Der 26-jährige Offensivspieler soll neben Eintracht Frankfurt auch beim niederländischen Top-Team PSV Eindhoven Begehrlichkeiten geweckt haben. Als mögliche Ablöse nannte die brasilianische Quelle rund 15 Millionen Euro für Luan, der noch bis zum Ende des kommenden Kalenderjahres an Porto Alegre gebunden ist.

In seiner bisherigen Karriere hat der 26-Jährige noch nie außerhalb seiner brasilianischen Heimat gespielt. Mit Grêmio Porto Alegre gewann er vor zwei Jahren die Copa Libertadores und wurde zudem als bester Spieler des Wettbewerbs ausgezeichnet. Vor zwei Jahren wurde Luan auch schon einmal mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.