FCK verstärkt die Offensive mit Lucas Röser

Thomas Eisenhuth, getty

Lucas Röser spielt künftig für den 1. FC Kaiserslautern

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Stürmer Lucas Röser verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Zweitligisten SG Dynamo Dresden und unterschrieb am Betzenberg für drei Jahre.

"Lucas bringt in der Offensive eine große Qualität mit und wir sind schon seit über einem Jahr an seiner Verpflichtung interessiert. In dieser Zeit haben wir regelmäßig mit ihm Kontakt gehalten und als sich jetzt kurzfristig die Möglichkeit ergeben hat, eine Einigung mit Dynamo Dresden zu finden, waren wir sehr froh darüber, unserem Kader diese Qualität zuführen zu können", sagte FCK-Geschäftsführer Sport Martin Bader.

"Der FCK hat sich über einen sehr langen Zeitraum sehr intensiv um mich bemüht. Das hinterlässt natürlich Eindruck und gibt einem ein gutes Gefühl. Als Pfälzer ist es ja sowieso etwas Besonderes, auf dem Betzenberg auflaufen zu dürfen. Daher freue ich mich sehr, dass der Wechsel jetzt geklappt hat", freute sich der in Ludwigshafen geborene Röser.