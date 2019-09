Salihamidzic erklärt Transfer-Strategie

Jörg Schüler, getty

Hasan Salihamidzic ist seit 2017 Sportdirektor beim FC Bayern

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat die zögerlichen Transfer-Aktivitäten des FC Bayern München in diesem Sommer rechtfertigt.

"Der FC Bayern ist es gewohnt, seine Transfers frühzeitig abzuwickeln. Aber wenn es die Situation erfordert, länger zu warten, muss man sich danach richten. Es war wichtig auf die Spieler zu warten, die in unseren Planungen eine Rolle spielten, auch wenn Teile der Medien und ein paar Hardliner in den sozialen Netzwerken immer ungeduldiger geworden sind", sagte Salihamidzic im "kicker".

Der zunehmende öffentliche Druck habe ihn nicht tangiert, so der 42-Jährige. "Ich bin seit 20 Jahren im Profifußball unterwegs, mit sachlicher Kritik gehe ich professionell um. Ich wusste immer, dass wir auf aktuelle Entwicklungen reagieren können - was dann genau so gewesen ist."

Salihamidzic kann sich eine Zukunft in München über seinen Ende Juni 2020 auslaufenden Vertrag hinaus vorstellen. "Ich trage eine große Verantwortung, kann gestalten, und natürlich muss ich auch einiges aushalten. Aber damit kann ich umgehen, das habe ich gezeigt."

Rückblickend auf seine bislang zwei Jahr als Sportdirektor des Rekordmeisters sagte der Bosnier: "Ich habe viel gemacht, ich habe viel gesehen, viel erfahren, viel gelernt. Mit einem Satz: Ich habe mich weiterentwickelt."