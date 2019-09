Matthäus bemängelt taktisches Verhalten des BVB

Christof Koepsel, getty

Lothar Matthäus kritisiert die mangelnde Einstellung beim BVB

Am vergangenen Samstag musste der BVB eine herbe 1:3-Niederlage bei Aufsteiger Union Berlin hinnehmen. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus liegt der Grund vor allem in der fehlenden Einstellung. Doch auch im taktischen Bereich sieht der 58-Jährige Nachholbedarf.

"Natürlich", so Matthäus in seiner Kolumne auf "Sky", habe die Pleite in der Hauptstadt "mit mangelnder Einstellung, Wille und Leidenschaft zu tun". Anstatt gegen einen "individuell schlechteren Gegner eine Machtdemonstration zu zeigen", lasse der BVB "die spielentscheidenden Eigenschaften" vermissen. "In der letzten Saison hat ihnen dieser Schlendrian die Meisterschaft gekostet."

Durch die Niederlage verlor die Borussia auch die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga, Rekordmeister FC Bayern München schob sich nach dem eigenen Kantersieg gegen Mainz 05 (6:1) an den Schwarz-Gelben vorbei.

"Das einzig Positive am BVB war, dass die Spieler und die Bosse nach der Partie selbstkritisch waren und sich nicht in die Tasche gelogen haben. Allerdings müssen Sie dieses viel zu lässige Auftreten endlich abschalten", forderte Matthäus im Nachgang.

Außerdem seien in Berlin taktische Defizite aufgefallen. Die Favre-Elf hätte "mutiger agieren" und "aus dem 4-2-3-1 mit einer Doppel-Sechs gerne mal ausbrechen" können: "Einen offensiven opfern und den Gegner mit mehr Angriffs-Power überrollen."

Gleichzeitig hobt der TV-Experte die Leistung von Union hervor. "Sie waren Dortmund in allen Belangen überlegen und das will was heißen. Sie sind mehr gelaufen, hatten die besseren Torchancen und haben ihr fantastisches Publikum so verwöhnt, wie es dieses verdient hat."