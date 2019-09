Neue Gerüchte um Real-Interesse an Sancho

Martin Rose, getty

Bleibt Jadon Sancho auch 2020 beim BVB?

Im kommenden Sommer muss sich Borussia Dortmund womöglich auf ein Wettbieten der internationalen Top-Klubs um Jadon Sancho einstellen. Neben Manchester United könnte auch Real Madrid mit einer Mega-Offerte für den Shooting-Star an den BVB herantreten.

Wie das spanische Portal "Don Balón" berichtet, denken die Königlichen über eine Verpflichtung des 19-jährigen Engländers nach - wenn sich der Transfer von Wunschspieler Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) erneut nicht realisieren lässt.

Im Raum steht demnach eine Ablösesumme in Höhe von rund 160 Millionen Euro für Sancho. Mbappé würde wohl mehr als 200 Millionen Euro kosten.

Bereits in der Vergangenheit gab es Spekulationen um ein Real-Interesse an Sancho. So vermeldete "Bild" im April, der Flügelstürmer sei das Transferziel Nummer eins von Trainer Zinédine Zidane. Damals hatte Real gerade zum wiederholten Male einen Korb von Mbappé kassiert.

Sollte der Champions-League-Rekordsieger bei Sancho tatsächlich Ernst machen, müsste er sich aller Voraussicht nach der Konkurrenz von Manchester United stellen.

Die Red Devils haben den BVB-Profi angeblich ebenfalls ganz oben auf ihrem Einkaufszettel für 2020 stehen. Um den Youngster zu finanzieren, habe United sich in der abgelaufenen Transferperiode sogar absichtlich zurückgehalten und Geld gespart, schrieb zuletzt der britische "Standard".

Mehr dazu: Jadon Sancho kann sich Rückkehr nach England vorstellen

Klar ist: Der BVB sitzt bei Sancho am längeren Hebel. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2022, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Nichtsdestotrotz hatte der Edeltechniker unlängst bekannt, sich sowohl eine Rückkehr auf die Insel als auch einen Wechsel in La Liga vorstellen zu können.