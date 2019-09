Inter angeblich weiter an Götze interessiert

Lars Baron, getty

Mario Götze gilt beim BVB als Wechsel-Kandidat

In dieser Saison spielt Mario Götze bei Borussia Dortmund bislang keine Rolle. Bis zuletzt galt der Weltmeister von 2014 deshalb als Wechselkandidat. Ein namhafter Klub meldete anscheinend sogar Interesse beim BVB an.

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch berichtete, wollte Inter Mailand den Offensivspieler in der abgelaufenen Transferperiode verpflichten.

Der Verein aus der italienischen Serie A habe dies der Borussia gegenüber zum Ausdruck gebracht. Ein konkretes Angebot der Mailänder lag aber wohl nicht vor.

Auch die gewöhnlich gut informierten "Ruhrnachrichten" bestätigten am Donnerstag die Informationen aus Italien. Das Interesse Inters an Götze sei "konkret" gewesen, heißt es in dem Bericht.

Das Portal "teamtalk.com" schreibt, dass sich Inter schließlich für ein Leihgeschäft von Manchester Uniteds Alexis Sánchez entschieden habe. Damit sei eine Götze-Verpflichtung vom Tisch gewesen - allerdings nur vorerst.

Verlässt Götze den BVB ablösefrei?

Den Medienberichten zufolge ist ein Kauf des BVB-Stars für die Italiener durchaus noch Thema. Es heißt, der 18-malige Meister könnte im Winter einen neuerlichen Anlauf starten, den 27-Jährigen gen Süden zu locken. Da Götzes Vertrag in Dortmund im kommenden Sommer ausläuft, könnte er sich dann sogar ablösefrei den Nerazzurri anschließen.

In der zurückliegenden Transferperiode gab es fast wöchentlich neue Gerüchte über die Zukunft des 63-fachen Nationalspielers. Grund dafür waren die ins Stocken geratenen Verhandlungen mit dem BVB über eine Vertragsverlängerung.

Die Verantwortlichen des Vizemeisters wollten den Kontrakt mit Götze gerne verlängern - allerdings zu deutlich verringerten Bezügen. Das Eigengewächs blockte ab und zeigte sich durchaus wechselwillig. Ein Transfer zum FC Arsenal war ebenso Thema wie der Wechsel in die amerikanische MLS.