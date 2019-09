Lewandowski nach bitterer Pleite angefressen

Richard Heathcote, getty

Robert Lewandowski vom FC Bayer ist polnischer Kapitän

Mit viel Optimismus reist Österreich zum Schlagerspiel am Montag gegen Polen nach Warschau. Der polnische Kapitän Robert Lewandowski vom FC Bayern München haderte hingegen nach dem 0:2 in Slowenien.

Kapitän Julian Baumgartlinger hat die Marschroute für die wiedererstarkte österreichische Fußball-Nationalmannschaft vorgegeben. "Ob auswärts oder daheim, ist egal. Verstecken ist nicht unsere Mentalität", wurde der Profi von Bundesligist Bayer Leverkusen in der Krone zitiert und blickte voller Optimismus dem Schlagerspiel in der EM-Qualifikationsgruppe G am Montag (20:45 Uhr) in Warschau gegen Polen entgegen: "Wir brauchen nicht All-in gehen, werden mit kalkuliertem Risiko unser Spiel durchziehen."

Das 6:0 am Freitag in Salzburg gegen Lettland hat viel Selbstvertrauen gegeben. Das Hinspiel gegen das Team um Bayern Münchens Superstar Robert Lewandowski wurde zwar 0:1 verloren, aber der Tabellenführer verlor am Freitag überraschend 0:2 in Slowenien. Baumgartlinger: "Die Gruppe ist komplett offen."

Die Österreicher wollen auch den Polen mit ihrem Gegenpressing große Probleme bereiten, sogar Rang eins ist für die rot-weiß-rote Mannschaft im Falle eines Sieges gegen Lewandowski und Co. drin.

Teamchef Franco Foda war mit dem Auftritt gegen die Letten sehr zufrieden, hofft auf eine Wiederholung der Gala-Vorstellung: "Die Mannschaft hat viel Selbstvertrauen getankt, das müssen wir nun am Montag bestätigen."

Auch der ehemalige Bremer Bundesliga-Profi Marko Arnautovic, zweifacher Torschütze gegen Lettland, ist voll des Lobes. "Ich genieße jeden Moment im Nationalteam, wir haben eine tolle Mannschaft. Unser Kombinationsspiel war gegen Lettland Extraklasse. Wir sind bereit für das Spiel in Polen. Wenn wir konzentriert bleiben, werden wir weiterhin viele Erfolge feiern", kommentierte Arnautovic, der seine Länderspieltore 25 und 26 erzielte.

Der bei Shanghai SIPG spielende Angreifer zog damit in der ewigen österreichischen Torjägerliste mit Andreas Herzog und Matthias Sindelar gleich. Vom Rekord von Toni Polster (44 Treffer) trennen Arnautovic aber noch einige Tore.

Robert Lewandowski: "Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen"

Ganz anders ist die Gemütsverfassung beim polnischen Kapitän Robert Lewandowski, in Ljubljana kniete er mit leerem Blick auf dem Rasen. Ausgerechnet in seinem 107. Länderspiel für Polen und seinem Rekordspiel musste der Ausnahmestürmer in der EM-Quali einen herben Dämpfer hinnehmen. Die Polen ließen in der laufenden Qualifikation erstmals Punkte liegen.

"Wir haben zwei Fehler gemacht", kommentierte der für den FC Bayern in der laufenden Bundesliga-Saison schon sechsmal erfolgreiche Lewandowski, "und die wurden mit Gegentoren bestraft. Wir hatten zu wenige Argumente auf unserer Seite, um für Punkte zu kämpfen." Das Bayern-Ass hofft, dass sich sein Team gegen Österreich anders präsentieren wird.

"Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen, wir haben schon häufiger nach Niederlage eine entsprechende Reaktion gezeigt. Es muss sich einiges ändern bei uns", betonte er. Ein Sieg gegen die Österreicher würde einen ganz wichtigen Schritt in Richtung EURO 2020 bedeuten, das weiß auch Lewandowski ganz genau.