Tolisso träumt vom Triple mit Bayern

Alexander Hassenstein, getty

Corentin Tolisso will beim FC Bayern angreifen

Nachdem Corentin Tolisso fast die komplette Saison 2018/19 mit einer schweren Knieverletzung verpasste, will der Franzose in diesem Jahr mit dem FC Bayern München wieder voll angreifen. Dabei hat sich der Weltmeister große Ziele gesetzt.

"Ich möchte mich hier als Stammspieler durchsetzen, will in jedem Spiel wichtig sein", sagte Tolisso im "Sky"-Interview zu seinen persönlichen Zielen. Dazu habe er sich vorgenommen, noch torgefährlicher zu agieren. "Ich liebe es, Tore zu schießen und vorzubereiten. Für meinen Spielstil ist das sehr wichtig und daran lasse ich mich auch messen", kündigte der Mittelfeldspieler große Taten an.

Gemeinsam mit seinen Kollegen beim FC Bayern wolle er "alles gewinnen", setzte sich 25-Jährige sich und dem Team keine Grenzen. "Das Triple wäre einfach großartig", schreckte er selbst vor dem größten aller Ziele nicht zurück.

Tolisso "nicht wirklich Teil des Teams"

Die Saison 2019/20 betrachtet er nach seinem persönlichen Seuchenjahr als Neustart. "Ich war letztes Jahr außen vor. Was mir sehr gefehlt hat, waren die alltäglichen Situationen mit den Jungs. In der Kabine, im Hotel vor den Spielen. Ich war nicht wirklich Teil des Teams", so Tolisso.

Durch seinen langen Ausfall lerne er auch Trainer Niko Kovac "jetzt erst so richtig kennen. Vergangene Saison war er ganz neu und ich habe mich direkt verletzt. Deswegen fangen wir jetzt an, erstmals richtig intensiv zusammen zu arbeiten. Langsam verstehen wir beide, wie der jeweils andere tickt", verriet der Franzose.

Tolisso dankt den Ärzten des FC Bayern

Besondere Dankbarkeit empfindet der Weltmeister gegenüber der medizinischen Abteilung des deutschen Rekordmeisters. "Sie haben mich die ganze Zeit eng begleitet und ich habe immer gespürt, dass ich in den besten Händen bin", lobte Tolisso die Ärzte des FC Bayern.

"Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, wie wichtig sie waren. Ich habe viele Emotionen mit ihnen geteilt, der Weg war lang und hart. Jetzt bin ich sehr stolz darauf, wieder komplett fit zu sein", sagte der Franzose.