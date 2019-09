Nagelsmann spricht über den FC Bayern

Lars Baron, getty

Julian Nagelsmann erwartet ein brisantes Duell gegen den FC Bayern

Vor dem Spiel gegen den FC Bayern München zollte Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, dem deutschen Rekordmeister höchsten Respekt.

"Bayern München ist eine Mannschaft, die eigentlich nie lockerlässt, die 90 Minuten Druck aufbaut. Das unterscheidet sie von anderen Teams", sagte Nagelsmann zum "kicker" und führte weiter aus: "Gegen viele andere hast du oft das Gefühl: Jetzt hast du sie gepackt, es geht etwas Luft aus dem Spiel. Bei Bayern ist das anders."

Für den RB-Coach ist die Begegnung mit den Münchnern "ein besonderes Spiel, weil wir jetzt als Tabellenführer in die Partie gehen und das den Bayern bestimmt nicht ganz so gut gefällt." Daher sei "ein wenig mehr Brisanz" in der Partie.

RB-Kapitän Willi Orban geht mit etwas mehr Selbstbewusstsein in die Partie. "Es ist noch sehr früh in der Saison, aber dennoch sind wir selbstbewusst genug, um zu sagen: Wir wollen das Spiel gegen die Bayern gewinnen", so der Innenverteidiger.

Im Bezug auf Erfahrung und Abgezocktheit seien die Münchner den Leipzigern überlegen, doch "von der fußballerischen Qualität der Einzelspieler bringen wir inzwischen ähnlich viel mit", so Orban.