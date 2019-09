Matthäus: Dieser Klub hätte Boateng verpflichten sollen

Martin Rose, getty

Hätte Jérôme Boateng innerhalb der Bundesliga wechseln sollen?

So richtig viel Berücksichtigung hat Jérôme Boateng in dieser Saison noch nicht gefunden. Zwar durfte der Verteidiger des FC Bayern im Supercup 90 Minuten bei der 0:2-Pleite gegen den BVB ran. Danach jedoch wurde der ehemalige Nationalspieler, der im Sommer offen mit einem Abgang aus München geliebäugelt hatte, nicht mehr für einen Einsatz in Liga oder DFB-Pokal vorgesehen. Vielleicht wäre der Saisonstart für Boateng anders verlaufen, wenn die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen auf einen Rat von Lothar Matthäus gehört hätten.

Der Rekordnationalspieler hat nämlich bei einer Geschäftseröffnung in Berlin verraten, dass er dem Sportchef der Werkself einen Tipp gegeben hat.

"Ich habe zu Rudi Völler gesagt: Warum kauft ihr nicht Jérôme Boateng? Der war ja auch zu haben. So einer fehlt da hinten drin", sagte Matthäus.

Der Grund für den Hinweis liegt in den Augen des 58-Jährigen auf der Hand: "Für mich sind sie [Bayer Leverkusen] in der Defensive und in der Breite nicht so aufgestellt, dass es für ganz oben reicht", erklärte der ehemalige Weltklasse-Spieler und fügte an: "Es waren einige Namen für die Abwehr im Gespräch wie Dejan Lovren vom FC Liverpool und Jan Vertonghen von Tottenham Hotspur."

Mit Boateng jedenfalls wäre der Angriff auf den Titel in der Bundesliga durchaus denkbar gewesen. Ohne den Verteidiger jedoch dürfte es für die Leverkusener schwierig werden, ein Wörtchen im Meisterschaftskampf mitzureden, so der Rekord-Nationalspieler abschließend.

Der 31-jährige Boateng steht beim FC Bayern auf dem Abstellgleis. Zuletzt platzte ein Wechsel zu Juventus Turin kurz vor Schließung des Transferfensters. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft noch bis 2021.