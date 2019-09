Reus vor Aus als BVB-Kapitän? Zorc spricht Klartext

Maja Hitij, getty

Marco Reus und der BVB sind nicht in Top-Form

Nach dem mageren 2:2 bei Eintracht Frankfurt ist die Mentalitätsdebatte bei Borussia Dortmund in vollem Gange. Auch Marco Reus und seine Eignung als BVB-Kapitän geraten immer mehr in die Kritik - so sehr, dass Sportdirektor Michael Zorc nun Partei für den Nationalspieler ergreifen musste.

"Marco Reus ist und bleibt selbstverständlich unser Mannschaftskapitän. Er muss in dieser Situation genau wie die anderen erfahrenen Spieler im Team Führungsstärke zeigen. Und ich bin sicher: Das wird er tun", wird Zorc in der "Bild" zitiert.

In Frankfurt gehörte Reus auf dem Platz zu den schwächsten Dortmundern, ließ sich nach der Partie am "Sky"-Mikrofon aber dennoch zu einer Wutrede ("Kommt mir nicht mit der Mentalitäts-Scheiße. Das geht mir so auf die Eier") hinreißen.

Ohnehin präsentiert sich der 30-Jährige in dieser Saison bislang selten in Normalform. Im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona verschoss der frühere Gladbacher einen Foulelfmeter und vergab weitere Torchancen.

Zudem gilt Reus grundsätzlich nicht als Spieler, der andere in schwierigen Situationen mitreißt oder Motivationsreden in der Kabine hält.

Mit Leistung gehen beim BVB derzeit eher andere Routiniers voran: Axel Witsel und Rückkehrer Mats Hummels gehören zu den formstärksten Akteuren des Vizemeisters. Hoffnungen auf das Kapitänsamt dürfen sich beide allerdings vorerst nicht machen.