Rebic: Kovac "eine der wichtigsten Personen meines Lebens"

Alexander Scheuber, getty

Niko Kovac und Ante Rebic waren gemeinsam mit Eintracht Frankfurt erfolgreich

Am letzten Tag des sommerlichen Transferfenster verließ Ante Rebic Anfang September Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und wechselte zur AC Mailand. Seine Zeit bei den Hessen hat der Angreifer aber in guter Erinnerung behalten - ganz besonders wegen Ex-Trainer Niko Kovac.

"Als ich zu Eintracht Frankfurt kam, habe ich eine Menge verändert. Das lag an einer der wichtigsten Personen in meinem Fußballer-Leben: Niko Kovac. Wir haben viel miteinander gesprochen, er hat mir auch in meinem Privatleben geholfen", schilderte der 26-Jährige im Interview mit dem hauseigenen Fernsehsender seines neuen Arbeitgebers "Milan TV".

Bei der SGE arbeitete der Offensivspieler zwischen 2016 und 2018 mit Kovac zusammen. Gemeinsam gewannen sie 2018 den DFB-Pokal. Als Kovac nach diesem Titel zum FC Bayern wechselte, trennten sich die Wege. Rebic blieb noch ein Jahr bei der Eintracht.

In diesem Sommer forcierte er jedoch einen Wechsel nach Mailand. Dabei verhielt sich Rebic nicht immer fair. Wegen seines Auftretens habe er den Nationalspieler "mit einem Tritt in den Hintern verabschiedet", scherzte der SGE-Sportvorstand Fredi Bobic.

"Ich möchte bei Milan zeigen, dass ich jetzt besser bin"

Der Kroate wollte die Chance in der Serie A aber unbedingt wahrnehmen, erläutert er: "In dem Moment, als ich vom Interesse der Rossoneri hörte, habe ich meinen Vater angerufen. Er meinte sofort, dass ich zusagen soll."

Für zwei Jahre ist 78-fache Bundesligaspieler nun zunächst an die Mailänder ausgeliehen. Bei seinem neuen Verein hat der Vizeweltmeister von 2018 große Ziel: "Ich möchte bei Milan zeigen, dass ich jetzt besser bin als zu dem Zeitpunkt, an dem ich erstmals nach Italien gekommen bin und dass ich es verdiene, hier zu sein und die Rossoneri zu repräsentieren."

Zwischen 2013 und 2016 kickte der Rechtsfuß bereits für der AC Florenz und Hellas Verona in Italien. Seine Rückkehr in die Serie A lief bislang aber nicht wie erhofft. Für Milan stand Rebic in lediglich zwei Spielen auf dem Rasen und sammelte gerade einmal 52 Einsatzminuten.