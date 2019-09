FC Bayern will mit Fein verlängern - weitere HSV-Leihe?

Martin Rose, getty

Vom FC Bayern zu HSV ausgeliehen: Adrian Fein

Seit diesem Sommer spielt Adrian Fein beim Hamburger SV - und überzeugte bislang. Der 20-Jährige ist für eine Saison vom FC Bayern München ausgeliehen und soll nun offenbar beim Rekordmeister verlängern. Dennoch würde der HSV den U21-Nationalspieler gerne halten.

Der FC Bayern ist allerdings wohl nicht gewillt, Fein dauerhaft gen Hamburg ziehen zu lassen. Wie "Bild" berichtet, befinden sie die Münchner mit dem Top-Talent bereits in Gesprächen über eine Verlängerung seines noch bis 2021 laufenden Kontrakts.

Ein denkbares Szenario: Fein läuft auch in der kommenden Saison auf Leihbasis beim HSV auf. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass die Rothosen den Aufstieg in die Bundesliga schaffen.

Adrian Fein noch ohne Profi-Einsatz beim FC Bayern

Fein fühlt sich beim HSV zwar wohl, genießt die Rückendeckung von Trainer Dieter Hecking und verpasste in acht Zweitligapartien noch keine einzige Minute. Das Mittelfeldjuwel dürfte nach seinen jüngsten Leistungen aber auch für etablierte Bundesliga-Klubs interessant sein.

Beim FC Bayern kam Fein bislang lediglich für die zweite Mannschaft zum Einsatz. In der vergangenen Saison war der gebürtige Münchner bereits an Jahn Regensburg ausgeliehen, wo er immerhin 20 Spiele in der 2. Bundesliga bestritt.

Anfang September gab Fein zudem sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft unter Trainer Stefan Kuntz.