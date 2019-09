Horn: Coup gegen den BVB war möglich

Sebastian Widmann, getty

Timo Horn musste mit dem 1. FC Köln schon gegen BVB und FC Bayern spielen

Drei Punkte aus fünf Spielen, Tabellenplatz 16: Auf dem Papier ist der Saisonstart des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga gründlich misslungen. Torhüter Timo Horn verweist allerdings auf das knüppelharte Auftaktprogramm des Aufsteigers.

"Glücklich haben wir es nicht angetroffen", blickte der 26-Jährige im "kicker" zurück auf die ersten Wochen der neuen Spielzeit, in denen Köln unter anderem gegen die Meisterschaftsfavoriten Borussia Dortmund (1:3) und FC Bayern München (0:4) antreten musste.

Der Keeper ergänzte: "Umso mehr muss uns bewusst sein, dass wir jetzt da sein müssen, um in den nächsten Spielen zu punkten. Wichtig ist, dass wir nach Spielen wie gegen die Bayern nicht in ein Loch fallen. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Aber wir müssen zeigen und beweisen, dass wir in der Liga bestehen können."

Bei der lange Zeit offenen Partie gegen den BVB habe der FC "vom Spielverlauf her die Chance" auf einen Überraschungscoup gehabt, konstatierte Horn. "Hätten wir nach dem 1:0 nachgelegt, wäre es für den BVB schwerer geworden, zurückzukommen. Wenn man mit nur einem Tor führt, hat eine Mannschaft mit so einer Qualität allerdings immer das Potenzial, ein Tor zu machen."

Timo Horn lobt Auftritt des 1. FC Köln beim FC Bayern

Auch in München habe man "ordentlich gespielt", so der Schlussmann, "im Vergleich zu früher auch viele Chancen herausgespielt, die wir allerdings nicht genutzt haben. Da müssen wir ansetzen."

Zwar habe der FC Bayern "auch zeitweise hoch gepresst, aber es gab Situationen, aus denen wir uns spielerisch befreien konnten", lobte Horn und forderte. "Da müssen wir ansetzen, dass wir die Bälle nicht wegkloppen, sondern versuchen, Fußball zu spielen. Wir können das."

Um im ersten Jahr nach der Rückkehr ins Oberhaus nicht sofort wieder in den Abstiegskampf zu geraten, brauchen die Kölner nun dringend Punkte. "Die nächsten ein, zwei Monate werden ganz entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison. Deshalb müssen wir jetzt voll anpacken, jedes Training, jedes Spiel", stellte Horn klar.