Kehrer: "Zwei Klassen Unterschied" zwischen S04 und PSG

unknown

Thilo Kehrer hat den FC Schalke 04 mit Paris Saint-Germain verglichen

Nach sechs Jahren beim FC Schalke 04 verließ Thilo Kehrer die Königsblauen im Sommer 2018 in Richtung Paris Saint-Germain. Nach über einem Jahr in Frankreich, zog der Nationalspieler eine erste Bilanz und verglich seinen Jugendklub mit seinem aktuellen Arbeitgeber.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", antwortete Kehrer im "kicker" auf die Frage, wo der Unterschied zwischen Schalke und PSG liegt: "Es ist auf jeden Fall eine andere Aufmerksamkeit: PSG hat eine ganz andere Reichweite. In Frankreich ist alles auf Paris fixiert, es ist ein Riesenwirbel."

Der 23-Jährige betonte aber: "Damit möchte ich keinesfalls etwas gegen Schalke sagen." Schließlich hat Kehrer fast den gesamten Teil seiner Jugend bei den Knappen verbracht. "Deswegen ist der Klub auch noch in meinem Herzen", betonte der Abwehrspieler.

Auf Schalke habe stets ein familiäres Verhältnis geherrscht. "In Paris haben wir Stars und auch einen gewissen Glamour", verglich Kehrer und ergänzte: "Vom fußballerischen Niveau her würde ich schon sagen, dass es zwei Klassen Unterschied sind. Von der Tradition gibt's PSG ja noch nicht so lange - da würde ich nur von einer Klasse Unterschied sprechen."

Tuchel leitete Kehrers Wechsel von Schalke 04 zu PSG ein

Einen großen Unterschied zwischen der Bundesliga und der Ligue 1 im Allgemeinen sieht Kehrer allerdings nicht: "Ich würde beide Ligen auf einem Niveau sehen. Die Attribute sind andere." Im deutschen Oberhaus sei "taktische Disziplin" von großer Bedeutung während in Frankreich "Individualisten und Techniker" hervorstechen.

In dem Interview äußerte sich Kehrer auch zu seinem Trainer Thomas Tuchel. "Er war der Erste, der mich kontaktiert hat", schilderte der Defensiv-Allrounder: "Er hat mir seine Ideen erklärt und auch, wie er das Team aufbauen will."

Zudem habe der Ex-BVB-Coach Kehrer dargelegt, welchen Spielertyp PSG sucht. "Er hat mir Wege aufgezeigt, die zu meiner Zukunft passten", betonte der derzeit verletzte Nationalspieler.