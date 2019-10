Trainer-Diskussion beim BVB? Zorc spricht Klartext

Sebastian Widmann, getty

Michael Zorc stellt sich hinter BVB-Trainer Lucien Favre

Nachdem Borussia Dortmund in den letzten fünf Bundesligaspielen nur sechs Punkte geholt hat, steht Trainer Lucien Favre mehr denn je in der Kritik. BVB-Manager Michael Zorc hat jedoch keine Zweifel an dem Schweizer.

"Es gibt keine Trainer-Diskussion. Daran hat sich nichts geändert", sagte Zorc nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg zur "Bild". Dennoch betonte der Manager, dass die Situation beim BVB "grundsätzlich unbefriedigend" ist.

"Wir haben das dritte Liga-Spiel in Folge nicht gewinnen können, dazu 3 Mal die Führung verspielt. Wir treten auf der Stelle", beklagte Zorc, hob jedoch hervor: "Das einzig Positive nach diesem Spieltag, dass tabellarisch nicht wirklich viel passiert ist."

Durch die 1:2-Pleite des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim hat der BVB den Rückstand auf den deutschen Rekordmeister sogar auf zwei Punkte reduziert. Mit Tabellenplatz acht kann sich der Revierklub dennoch nicht zufrieden geben.

"Wir bekommen die PS, die wir haben, im Moment einfach nicht auf die Straße - auch nicht offensiv", suchte Zorc nach Erklärungen: "Da haben wir in Freiburg quasi nicht stattgefunden." Zuletzt hatte auch der "kicker" darüber spekuliert, ob die schwachen Auftritte der Dortmunder an einem Fitnessproblem liegen könnten.

Vor dem 2:2 in Freiburg mussten sich die Schwarzgelben schon mit einem Remis gegen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt zufrieden geben.