Paderborn-Schock: Hünemeier fällt länger aus

Martin Rose, getty

Uwe Hünemeier (r.) steht in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung

Fußball-Bundesligist SC Paderborn muss vorerst auf Abwehr-Routinier Uwe Hünemeier verzichten. Wie der noch sieglose Aufsteiger aus Ostwestfalen am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung bekannt gab, erlitt der 33-Jährige bereits am vergangenen Freitag einen Bänderriss am rechten Sprunggelenk. Er falle je nach Heilungsverlauf für mehrere Wochen aus.

Hünemeier bestritt in der Bundesliga die ersten sechs Spiele über 90 Minuten. Am letzten Spieltag saß er jedoch nur auf der Bank. Sebastian Schonlau und Luca Kilian agierten stattdessen in der Innenverteidigung.

Paderborn trifft am kommenden Sonntagnachmittag im Kellerduell auf den 1. FC Köln, der im Moment auf Platz 17 rangiert.