FC Bayern in der Champions League auf Viertelfinal-Kurs

AFP/SID/LOIC VENANCE

Souveräner Sieg für den FC Bayern und Lina Magull

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League gelegt. Der Vizemeister gewann sein Achtelfinal-Hinspiel bei BIIK-Kasygurt in Kasachstan souverän mit 5:0 (3:0).

In Shymkent steuerte Nationalspielerin Lina Magull (28., Foulelfmeter/38.) einen Doppelpack bei, außerdem trafen Jovana Damnjanovic (23.), Emily Gielnik (73.) und Nicole Rolser (80.).

Am Mittwochabend steht auch für den Double-Gewinner VfL Wolfsburg das Hinspiel gegen den FC Twente aus Enschede an.

Die Rückspiele finden am 30. Oktober statt, die Auslosung für das Viertel- und Halbfinale am 8. November. Das Endspiel steigt am 24. Mai 2020 in Wien.