Kovac räumt "Fehler" in der Causa Müller ein

Sebastian Widmann, getty

Niko Kovac trifft mit dem FC Bayern auf den FC Augsburg

Nach der Niederlage gegen Hoffenheim will der FC Bayern beim FC Augsburg wieder in die Spur finden. Niko Kovac hat im Vorfeld auf der Pressekonferenz über mögliche Personalwechsel und Schwierigkeiten nach Länderspielpausen gesprochen. Im Fall Thomas Müller räumte der Münchner Trainer derweil einen Fehler ein.

Zunächst einmal ließ sich Kovac vor dem Spiel gegen die Fuggerstädter nicht in die Karten blicken. Ob Müller am Samstag (15:30 Uhr) nach mehreren Wochen als Reservist wieder von Beginn an ran darf, bleibt weiter offen. "Ich habe noch zwei Tage, um mir das reichlich zu überlegen", so Kovac.

"Was die Aussage anbetrifft, war das ein Fehler von mir. Ich habe mich falsch artikuliert. Ich habe mit Thomas am nächsten Tag gesprochen und es ausgeräumt", entgegnete der Bayern-Coach auf Nachfrage zu seiner umstrittenen Aussage. Kovac hatte erklärt, Müller einsetzen zu wollen, "wenn Not am Mann" ist. Daraufhin entfachten neue Spekulationen über dessen Zukunft, Kovac erhielt zudem einen kleinen Rüffel von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

🗣 #Kovač weiter: "@David_Alaba ist auf dem Weg der Besserung, er spürt seine Rippe noch. Das heutige Training sah gut aus, aber da werden abwarten und nichts überstürzen. Bei @leongoretzka_ sieht es sehr gut aus. Wir wollen ihn jetzt in den nächsten Wochen sukzessive einbauen." pic.twitter.com/WxSckcnWXg — FC Bayern München (@FCBayern) 17. Oktober 2019

Müller habe jedoch gewusst, wie die Aussage gemeint gewesen sei. "Fehler passieren auch mir, aber das ist menschlich."

Unterdessen hat sich die Personalsituation beim FC Bayern nach der Länderspielpause wieder etwas verbessert. Lucas Hernández ist nach der Reise zur französischen Équipe Tricolore wieder bei voller Gesundheit. Auch Leon Goretzka sei wieder zurück und werde "sukzessive eingebaut". Ob David Alaba für das Spiel gegen Augsburg eine Option ist, müsse man hingegen abwarten.

Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

+++ Nachtrag zum Schluss +++

Eine Sache habe ich vergessen: Cuisance musste heute das Training wegen leichter Probleme abbrechen.

+++ Davies für Golden Boy nominiert, bei Bayern nur Ersatz +++

Er hat großartige Fähigkeiten, seine Schnelligkeit ist ein großes Plus. Mit der Nationalmannschaft spielt er im 4-4-2, das ist bei uns etwas anders. Ich kann mich nur wiederholen: Wir haben gute Spieler auf allen Positionen. Da ist es schwierig.

+++ Probleme nach Länderspielpausen +++

Man muss sich nicht nur die Bundesliga anschauen. Man sieht, dass Mannschaften nach der Champions League Schwierigkeiten haben, Spiele zu gewinnen. Aber das macht den Fußball aus. Dass man etwas nicht vorhersehen kann, ist wichtig.

Wir versuchen, alle Spiele zu gewinnen. Leider haben wir das gegen Hoffenheim nicht geschafft. Ich erwarte einen besseren Herbst. Jetzt wollen wir die nächsten sieben Spiele alle gewinnen. Dann sind wir mit Sicherheit Erster in der Champions League und im Pokal weiter.

Gegen Hoffenheim haben wir zu langsam, zu pomadig gespielt. Dort, wo es langsam zugeht, gibt man dem Gegner die Chance. Das haben wir nicht gut gemacht.

+++ Niko Kovac über Serge Gnabry +++

Es ist so, dass der Serge eine richtig gute Entwicklung genommen hat. Das sehen sie ja selber. Und ich behaupte, dass er noch besser werden kann. Lassen Sie uns mal abwarten, sollte er gesund und im klaren Kopf bleiben. Ich finde ihn klasse, die seinesgleichen in der Bundesliga suchen - links wie rechts, ist schussstark. Könnte hier und da noch mehr in die Tiefe gehen, da ist er eine echte Waffe.

+++ Gibt es einen Verhaltenskatalog für Social Media? +++

Der FC Bayern München gibt seine Meinung dazu ab, es ist aber jedem selbst überlassen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es weniger ist. Ich bin nicht die Mama oder der Papa, sondern nur der Trainer.

+++ Welche Rolle spielt Hansi Flick? +++

Letztes Jahr hatten wir Peter (Hermann, Anm. d. Red.), der auch eine Gabe hat, mit Spielern umzugehen. Nun haben wir Hansi, der extrem wichtig ist für die Mannschaft. Es ist gut, dass man sehr gute Assistenztrainer hat. Er hat immer mal wieder ein gutes Wort für die Jungs.

+++ Nachfrage zu Thomas Müller und seine Unzufriedenheit +++

Ich gehe da ganz objektiv mit um. Jeder Spieler, der nicht spielt, ist unglücklich. Das ist überall so. Ich kann aber auch nur elf aufstellen. Wir Trainer versuchen immer, die optimale Lösung für das nächste Spiel zu finden. Dass es Härtefälle gibt, ist das Schicksal eines Trainers. Ich habe es schon zuvor gesagt: Ein Trainer macht es nie ganz richtig.

+++ Boatengs Ausflüge nach New York und Berlin +++

Gut, das ist jedem selbst überlassen, was er in seiner privaten Zeit macht. Gestern war er nicht in Berlin, sondern in Wolfsburg und ist seinen privaten Pflichten nachgegangen. Ich halte mich da zurück.

+++ Kovac über den Gegner +++

Ich habe schon vor dem Hoffenheim-Spiel gesagt, dass es ein Team ist, das nicht dort steht, wo es sein könnte. Das gilt auch für Augsburg, auch wenn sie zuletzt ein schlechtes Ergebnis geliefert haben. Ich erwarte ein schweres Spiel. Wir sind die Mannschaft mit den meisten Toren, das müssen wir auch gegen Augsburg zeigen.

Wenn wir gegen Augsburg gewinnen, können wir Platz eins erreichen. Das wollen wir. Wir spielen auswärts und wollen das Spiel gewinnen.

+++ Tabellensituation in der Bundesliga +++

Es ist schon so, dass es auffällt. Die Liga teilt sich etwas auf. Die Mannschaften oben gewinnen in der Regel gegen die unteren Mannschaften. Ich denke aber auch, dass sich das in den nächsten Wochen wieder richten wird. Das hängt auch mit der Belastung zusammen.

+++ Zustände von Alaba und Goretzka +++

Wir müssen sehen, ob er grünes Licht gibt. Es sieht aktuell gut aus, aber wir wollen nichts überstürzen. Leon sieht gut aus, hat die Zeit optimal genutzt.

+++ Die Frage nach Thomas Müller +++

Wer am Wochenende spielt, werde ich Ihnen nicht sagen. Ich habe noch zwei Tage, um mir das reichlich zu überlegen. Was die Aussage anbetrifft, war das ein Fehler von mir. Ich habe mich falsch artikuliert. Ich habe mit Thomas am nächsten Tag gesprochen und ausgeräumt. Er wusste, wie ich es gemeint habe. Fehler passieren auch mir, aber das ist menschlich.

+++ Lucas Hernández und die französische Nationalmannschaft +++

Sie haben mitbekommen, dass Hernández das erste Spiel nicht gespielt hat. Er wurde gespielt, so war es auch mit Didier Deschamps abgesprochen. Dafür waren die Spiele gegen Island und Türkeit aber auch zu anstrengend. Im zweiten Spiel hat er gespielt, das freut mich auch. Er kommt gesund zurück. Das gilt auch für die anderen Spieler.

+++ Personal-Update +++

Wir sind sehr glücklich, alle sind gesund zurück. Einige haben gute Erfolge gefeiert und bringen den Schwung mit für die nächsten Spiele.

+++ Los geht's mit der PK in München +++

Startschuss in die Pressekonferenz mit dem Trainer des FC Bayern, Niko Kovac, der gut gelaunt auf die Bühne kommt.