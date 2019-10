Medien: Schalke-Duo fällt gegen Hoffenheim aus

Christian Kaspar-Bartke, getty

Suat Serdar wird dem FC Schalke 04 in Hoffenheim fehlen

Am Sonntagabend kann der FC Schalke 04 die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Den dafür nötigen Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim müssen die Königsblauen aber anscheinend ohne zwei Leistungsträger einfahren.

Wie die "Bild" berichtet, fallen die beiden Mittelfeldspieler Suat Serdar und Weston McKennie für das Duell mit den Kraichgauern aus. Statt mit der Mannschaft nach Sinsheim zu fahren, sind die Leistungsträger aufgrund ihrer Blessuren anscheinend in Gelsenkirchen geblieben.

Serdar hatte bereits in der vergangenen Woche über Probleme an den Adduktoren geklagt. Am Dienstag musste der 22-Jährige das Training abbrechen, Mittwoch und Donnerstag nahm er dann gar nicht erst an den Übungen von Coach David Wagner teil. Wagner hatte am Samstag vorweggenommen, dass es für seinen Schützling mit Blick auf das anstehende Spiel "eine enge Geschichte" werde.

Einen Grund für den Ausfall von McKennie nannte das Blatte derweil nicht. Der 21-Jährige war zuletzt mit der Nationalmannschaft der USA unterwegs. Womöglich hat sich der Youngster in den Spielen gegen Kuba und Kanada eine kleine Blessur zugezogen.

Am vergangenen Wochenende war auch Serdar erstmals für die Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nominiert. Gegen Argentinien gab der Mittelfeldakteur sein Debüt in der DFB-Elf.

Die Auftritte im Nationalteam waren aber wohl nicht der Auslöser für die Probleme des ehemaligen Mainzers. Schon nach dem Ligaspiel gegen den 1. FC Köln vor zwei Wochen traten die Beschwerden erstmals auf.