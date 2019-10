Pavard: "Das müssen wir dringend verbessern"

Sebastian Widmann, getty

Benjamin Pavard könnte der neue Abwehrchef des FC Bayern werden

Der FC Bayern München kassierte zuletzt vier Mal in Folge je zwei Gegentreffer. Das entspricht nicht den Ansprüchen des Rekordmeisters. Innenverteidiger Benjamin Pavard sehnt sich bereits nach einem Spiel zu null.

"Wir kassieren im Moment sehr viele Tore, zuletzt in jedem Spiel", kritisierte Pavard gegenüber "Sport 1" und betonte: "Das müssen wir dringend verbessern und wieder weniger Gegentreffer zulassen. Ich hoffe, dass wir gegen Piräus mal wieder zu null spielen - das würde uns guttun."

Nach dem Ausfall von Niklas Süle sieht sich Pavard nicht zwingend als neuer Abwehrchef der Münchner, ablehnen würde er die Rolle aber auch nicht. "Da muss ich erstmal mit dem Trainer sprechen, dann werden wir sehen", so der französische Weltmeister: "Ich habe jetzt aber viele Spiele in Folge gemacht, und hoffe, dass ich gegen Piräus auch wieder spiele und noch mehr Verantwortung übernehmen kann. Ich fühle mich auf jeden Fall gut und wünsche mir, dass es so weitergeht."

Mit dem verletzten Süle hat Pavard großes Mitleid. "Es tut mir sehr leid für ihn. Er ist wie ein Bruder für mich - und jetzt fällt er monatelang aus", bedauerte der 23-Jährige und erklärte: "Ich wünsche ihm natürlich gute Besserung und ich bin überzeugt davon, dass er stärker zurückkommen wird."