Moukoko-Bruder träumt von Wechsel zum BVB

Mika Volkmann, getty

Gilt beim BVB als Wunderking: Youssoufa Moukoko

Borel Moukoko träumt davon, in Zukunft zusammen mit seinem Bruder Youssoufa für Borussia Dortmund aufzulaufen.

"Eines Tages würde ich gern mit ihm in einer Mannschaft spielen. Dortmund ist ein großartiger Verein und eine meiner Lieblingsmannschaften in Deutschland", sagte der 19-Jährige in einem Interview auf der Homepage seines aktuellen Vereins Schwarz-Weiß Essen.

Seinen fünf Jahre jüngeren Bruder, der als eines der größten Sturm-Talente Deutschlands gilt, lobte Borel Moukoko: "Natürlich ist mein Bruder das Wunderkind für den ihn alle halten. Auch für mich. Es ist immer wunderbar ihm zuzusehen. Aber egal wie viel Erfolg er hat, für mich ist und bleibt er mein Bruder. Die Familie ist immer das Wichtigste. Er arbeitet unglaublich viel für seine Ziele. Er ist eine richtige Tormaschine. Wirklich unfassbar."

Mit dem großen Hype um Youssoufa geht Borel Moukoko locker um. "Wir sind eine Familie und es ist vollkommen egal, was Youssoufa ist oder was Borel nicht ist. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ein Problem habe ich mit seinem Erfolg nicht."

Youssoufa Moukoko war 2016 aus der Jugend des FC St. Pauli zum BVB gewechselt. In der vergangenen Saison hatte er in 28 Saisonspiele für die Dortmunder U17 sage und schreibe 50 Treffer erzielt.