Ex-Profi kritisiert Favre, Kehl und Sammer

Alex Grimm, getty

BVB zu wenig emotional? Kritik an Lucien Favre (r.) und Sebastian Kehl

Die Kritik an Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund reißt nicht ab. Nicht wenige in Dortmund wünschen sich einen Typ wie Jürgen Klopp zurück. Im Vorfeld des Revierderbys gegen den FC Schalke 04 meldet sich mit Ansgar Brinkmann nun ein ehemaliger Klopp-Weggefährte in der Debatte um den aktuellen BVB-Coach zu Wort.

"Fachlich ist er der Beste", sagte Brinkmann im Podcast "Einfach Fußball" des "WDR". Aber er habe schon vor Favres Unterschrift in Dortmund gesagt: "Ihm fehlt das Emotionale. Wenn es dann um die ganz wichtigen Spiele geht, kann er kein Kollektiv, den einzelnen Spieler oder notfalls eine ganze Stadt anzünden. So wie Jürgen Klopp das gemacht hat."

Brinkmann übte in diesem Zusammenhang auch deutliche Kritik an zwei schwarz-gelben Vereinslegenden: "Ich habe gehofft, dass Matthias Sammer das auffängt - oder Sebastian Kehl. Aber von denen kommt dann emotional auch nichts, zumindest nicht nach Außen", gibt der Ex-Profi zu bedenken.

Im Kampf um die Meisterschaft hat Brinkmann, der oft als letzter Straßenfußballer und "Weißer Brasilianer" bezeichnet wird, den BVB mit Blick auf den frühen Zeitpunkt der Saison dennoch nicht abgeschrieben: "Die Dortmunder haben ein Top-Team, haben Top-Einkäufe gemacht. Da geht immer noch was. Ich gehe davon aus, dass sie noch einen richtigen Lauf bekommen."

Ansgar Brinkmann: Jürgen Klopp als Spieler "talentfrei"

Auch zu seiner gemeinsamen Zeit mit Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp äußerte sich Brinkmann. Beide kickten von 1993 bis 1995 zusammen für Mainz 05 und teilten sich zeitweise sogar ein Zimmer.

Harmonisch war es trotzdem nicht immer. "Kein Gegenspieler hat mich mehr beschimpft als Jürgen Klopp", erinnerte sich der 50-Jährige und ergänzte: "Ich habe ihm gesagt: Die Mittellinie ist für dich wie ein Stoppschild. Wenn du die Mittellinie siehst, gibst du mir den Ball. Du bist talentfrei."

Mittlerweile findet Brinkmann nur noch lobende Worte für den Teammanger des FC Liverpool, der kürzlich zum Welttrainer des Jahres gekührt wurde. Brinkmann selbst spielte während seiner aktiven Zeit neben den 05ern unter anderem für Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt. 2007 hing er die Fußballschuhe an den Nagel.