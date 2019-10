Unions Gentner stichelt gegen den FC Bayern

Sebastian Widmann, getty

Christian Gentner (r.) lieferte mit Union Berlin beim FC Bayern einen ordentlichen Auftritt

Trotz deutlicher Überlegenheit musste der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern beim knappen 2:1-Erfolg gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin bis zum Schlusspfiff zittern. Laut Christian Gentner, Mittelfeld-Routinier der Eisernen, wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Der 34-Jährige, der im Laufe seiner bewegten Karriere stolze 28-mal gegen den Branchenprimus antrat (drei Siege, zwei Remis, 23 Niederlagen), haderte mit dem Resultat.

"Wir haben einen ordentlichen Auftritt hingelegt, aber es war schon schwieriger in München", zitiert der "kicker" den langjährigen Stuttgarter, der erst seit Juli für Union spielt.

Nach Gentners Einschätzung habe am Samstag "keine überragende Bayern-Mannschaft" auf dem Platz gestanden. Sein finsteres Fazit: "Ich habe sie schon wesentlich stärker erlebt."

Die Worte des ehemaligen Nationalspielers reihen sich ein in die immer lauter werdende öffentliche Kritik am Stil des FC Bayern. Obwohl die Münchner nur knapp hinter Spitzenreiter Gladbach auf Tabellenplatz zwei stehen, wächst der Druck auf Trainer Niko Kovac quasi täglich.

Am Dienstag gastiert der Rekordmeister in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten VfL Bochum. Alles andere als ein souveränes Weiterkommen dürfte die Luft für Kovac und Co. noch dünner werden lassen.