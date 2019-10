Medien: Embolo fehlt Gladbach gegen Dortmund

Dean Mouhtaropoulos, getty

Gladbach muss gegen den BVB wohl auf Embolo (l.) verzichten

Der 4:2-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga könnte eine bittere Kehrseite haben: Einem Medienbericht zufolge müssen die Fohlen im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund auf Angreifer Breel Embolo verzichten.

Nach Informationen der "Rheinischen Post" wird der Schweizer gegen den BVB ausfallen. Embolo hatte nach kurz vor seinem Sprint zur Vorlage zum 1:0 (28.) gegen die SGE ein Stechen in der linken Kniekehle gespürt und musste nach nur 35 Minuten ausgewechselt werden. Bestätigt ist der Ausfall von Seiten des Vereins noch nicht.

Teamkollege Tony Jantschke, der sich am Sonntag am hinteren Oberschenkel verletzte und zur Halbzeit in der Kabine bleiben musste, sei fraglich, so die Zeitung weiter.

Erst am Dienstag wird mit einer Stellungnahme der Borussia zum Zustand des Duos gerechnet. Am Montag wurden die zwei Gladbacher im MRT untersucht.