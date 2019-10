BVB-Flirt erklärt Wechsel zu Hoffenheim

Andreas Schaad, getty

Diadié Samassékou, hier im Trikot von RB Salzburg, soll im Fokus des BVB gestanden haben

Lange soll Diadié Samassékou auf der Wunschliste von Borussia Dortmund gestanden haben. Letztlich wechselte der Mittelfeldspieler zum Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim. Nun sprach der ehemalige BVB-Flirt über seine Beweggründe.

"Den ersten Kontakt zu meinem Berater gab es im Februar", erinnerte sich Samassékou im Interview mit der "Sport Bild". "Aber ich wollte mir Zeit nehmen, erst einmal den Afrika-Cup spielen. Danach habe ich erst mit dem neuen Trainer gesprochen und mich für Hoffenheim entschieden."

Auch RB Leipzig wäre demnach eine Option für den malischen Nationalspieler gewesen. "Dort habe ich aber gesehen, dass der Kader auf meiner Position sehr gut besetzt war", gab Samassékou zu.

Der Schützling des umstrittenen Spielerberaters Mino Raiola soll über einen langen Zeitraum auch im Fokus des BVB gestanden haben. Schon im Frühjahr 2018 wurde der 23-Jährige mit der Borussia in Verbindung gebracht.

Bei seinem neuen Verein wurde Samassékou nach zwei Kurzeinsätzen zu Saisonbeginn zuletzt von einem Muskelfaserriss zurückgeworfen. Trotz mageren 33 Einsatzminuten in der Bundesliga spricht der Abräumer offen über seinen Traum von der englischen Premier League: "Wer hierherkommt, will sich entwickeln und dann nach vorne schauen. Bis jetzt lief es, abgesehen von der Verletzung, sehr gut. Wenn ich zurückkomme, will ich Vollgas geben und dann weiterschauen."

Samassékou wechselte vor der Saison für kolportierte zwölf Millionen Euro von RB Salzburg in den Kraichgau. Damit wäre er der Rekordtransfer der Hoffenheimer. Der Vertrag des Maliers läuft noch bis zum 30. Juni 2024.