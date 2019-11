Italien-Boss fordert Nationalelf-Comeback von Balotelli

AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Plädiert für ein Balotelli-Comeback: Gabriele Gravina

Nach dem Rassismus-Skandal in Verona am Sonntag hat der italienische Fußball-Verbandschef Gabriele Gravina Nationalcoach Roberto Mancini aufgefordert, Mario Balotelli wieder für die Nationalmannschaft zu nominieren.

"Eine aktive Beteiligung Balotellis wäre eine außerordentliche Botschaft nach diesen rassistischen Vorfällen", sagte Gravina der "Gazzetta dello Sport".

Balotelli sei ein Italiener, "er hat bewiesen, als Italiener eine größere Sensibilität als viele andere Spieler zu haben", erklärte Gravina.

Mancini wird in den nächsten Tagen das Aufgebot für die Länderspiele am 15. November gegen Bosnien und am 18. November gegen Armenien bekannt geben.

Auch Massimo Cellino, Chef von Balotellis Klub Brescia Calcio, wünscht sich Balotellis Rückkehr in die Squadra Azzurra: "Er muss Mancini aber mit seinen Leistungen überzeugen. Es wäre beleidigend, wenn er nur wegen seiner Hautfarbe wieder in 'la Squadra' aufgenommen wird. Lassen wir Mario in Ruhe, Schluss mit Politik."