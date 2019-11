Burnic lässt Zukunft beim BVB offen

Thomas Eisenhuth, getty

Kehrt Dzenis Burnic im Sommer zum BVB zurück?

U21-Nationalspieler Dzenis Burnic, derzeit von Borussia Dortmund an Dynamo Dresden verliehen, lässt seine Zukunft beim deutschen Vizemeister trotz eines laufenden Vertrags bis 2021 offen.

"Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel nachgedacht, weil mich momentan nur das Jetzt interessiert, dass ich viel spiele. Nur so kann ich eine Chance in Dortmund kriegen. Das kann ich nur mit Spielminuten und wenn ich mich verbessern kann", sagte Burnic im Interview mit "transfermarkt.de". Man werde sehen "was die Zeit bringt", ergänzte der 21-Jährige.

Mit dem BVB stehe er aktuell "immer wieder im Austausch", erklärte das Dortmunder Eigengewächs, sein Stammverein beurteilte die Leihe zum Tabellen-17. der 2. Bundesliga "positiv". Eine Kaufoption sei für die Verantwortlichen der Borussia " nicht in Frage" gekommen, erklärte Burnic.

Der Mittelfeldakteur selbst schwärmte von seinem Wechsel zu Dynamo, für den er laut eigener Aussage sogar mehrere Angebote aus dem Oberhaus ablehnte. "Ich fand nicht, dass es ein Schritt zurück war. Wenn man bedenkt, dass ich am Wochenende in der vierten Liga bei der zweiten Mannschaft vom BVB gespielt habe, war es für mich eher ein Schritt nach vorn."

Er freue sich "Verantwortung in der Mannschaft zu übernehmen, Leistungsträger zu sein und auch meine Spielzeit zu bekommen."

Im kommenden Sommer wolle er dann "den nächsten Schritt machen", sagte Burnic. Er träume zwar von "einer Riesenkarriere", wolle aber "alles step by step" angehen.