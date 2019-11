Verlässt Kutucu den FC Schalke und kommt BVB-Flirt Díaz?

unknown

Der FC Schalke 04 könnte Ahmed Kutucu (li.) im Winter abgeben

Beim FC Schalke 04 kommt Youngster Ahmed Kutucu nur sporadisch zum Einsatz. Um seinen Traum von der Teilnahme an der EURO 2020 weiter zu leben, braucht der Angreifer dringend Spielpraxis. Möglicherweise muss er diese woanders sammeln - vor allem, weil die Königsblauen offenbar im Winter auf seiner Position nachlegen wollen.

Nach Informationen der "Bild" ist es nämlich bereits "beschlossene Sache", dass der FC Schalke im im Januar einen neuen Kracher für den Angriff holen möchte. Und hierbei ist offenbar Mariano Díaz von Real Madrid in den Fokus des Revierklubs geraten. Neue Konkurrenz also für den 19-jährigen Kutucu, der in dieser Saison trotz teils gravierender Probleme im S04-Sturm erst 131 Spielminuten auf dem Konto hat.

Mit einer möglichen Verpflichtung von Díaz würden die Chancen des geborenen Gelsenkircheners weiter schwinden. Der 26-jährige Mittelstürmer aus der Dominikanischen Republik spielt unter Trainer Zinédine Zidane keine Rolle mehr. Die Königlichen wollen Díaz, der 2017/2018 bei Olympique Lyon auf sich aufmerksam machte (23 Scorerpunkte in 34 Spielen) lieber früher als später loswerden. Neben Schalke gilt auch Borussia Dortmund als potenzieller Abnehmer für den Rechtsfuß. Doch sowohl BVB als auch Schalke haben Konkurrenz aus Katar.

Kutucu jedenfalls möchte laut dem "Bild"-Bericht am liebsten bei den Königsblauen bleiben, sieht allerdings auch seinen EM-Traum in Gefahr. "Der nächste Schritt ist für mich, dass ich in der Bundesliga Fuß fasse und regelmäßiger zu Einsatzzeiten komme", sagte der Türke, der in dieser Spielzeit in der Liga auf ein Tor und eine Vorlage kommt, gegenüber dem Boulevard-Blatt.

Verlässt Kutucu Schalke auf Leihbasis?

Die "WAZ" brachte zuletzt eine zeitnahe Leihe ins Spiel. Angeblich haben der SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf bereits Interesse an einem Leihgeschäft signalisiert. Auch der 19-Jährige beschäftigt sich demnach mit einem Abschied auf Zeit ab Januar.

"Bild" berichtete zuletzt ebenfalls von mehreren Bundesligisten, die "grundlegendes Interesse" an Kutucu haben. Um welche Klubs es dabei handeln soll, verrät das Boulevardblatt allerdings nicht. Demnach ist jedoch unwahrscheinlich, dass Schalke sein Eigengewächs ziehen lässt.

Kutucu gilt als eines der größten Nachwuchstalente aus der Knappenschmiede. Der Youngster gehört bereits seit der vergangenen Saison regelmäßig zum Kader der Schalker Profis. Wirklich durchsetzen konnte sich der Angreifer bislang aber nicht.

David Wagner lobte seinen Schützling zuletzt in höchsten Tönen. "Er bringt eine sehr gute Mentalität mit, seine sportlichen Qualitäten sind für sein Alter außergewöhnlich", sagte der Schalke-Trainer dem "kicker" und betonte, dass er Kutucu, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, behutsam aufbauen wolle.

"Wir wollen ihm keinen Rucksack aufsetzen, sondern ihn im Schatten seiner Mitspieler großziehen." Dabei solle man "nicht vergessen, dass Ahmed gerade erst aus der Jugend kommt. Er braucht Zeit und die soll er bekommen." - Für Kutucus EM-Pläne wird die Zeit jedoch knapp.