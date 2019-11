Abraham-Prozess wird zur Spaß-Veranstaltung

Michael Kienzler, getty

David Abraham (li.) steht vor dem DFB-Sportgericht

David Abraham hat zum Auftakt der DFB-Sportgerichts-Verhandlung wegen seiner siebenwöchigen Sperre ausführlich über sein Fußballer-Leben berichten dürfen.

Dazu forderte der Vorsitzende Richter Hans E. Lorenz den Kapitän des Bundesligisten Eintracht Frankfurt auf - "um warm zu werden", wie er in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes erklärte. Der 68-jährige erkundigte sich am Dienstag auch nach Abrahams Einschätzung zu dessen früheren Mitspieler Lionel Messi.

"War der damals schon so gut?", fragte Lorenz. Abraham und Superstar Messi gehörten zum U20-Team Argentiniens, das 2005 Weltmeister wurde. Lorenz sagte auch zu Abraham: "Irgendwo habe ich gelesen, Sie seien der freundlichste Wadenbeißer der Bundesliga." Der 33-Jährige antwortete brav mit einem "Si".

Sein Frankfurter Klub hatte Einspruch gegen die siebenwöchige Sperre eingelegt. Abraham hatte in der Partie beim SC Freiburg am 10. November dessen Trainer Christian Streich an der Seitenlinie umgestoßen.

Weitere Sprüche der Verhandlung in der Übersicht:

"Gerne. Er weiß mit Sicherheit mehr über sich als wir alle." (Der Sportgerichts-Vorsitzende Hans E. Lorenz zur Bitte von Anwalt Christoph Schickhardt, wonach sich David Abraham selbst vorstellen will)

"Sie gehörten zur argentinischen Mannschaft, die U20-Weltmeister wurde? Da war Messi dabei? War der damals schon so gut?" (Lorenz zu Abraham.)

"Sind Sie in derselben WhatsApp-Gruppe?" (Lorenz-Frage an Abraham zur Verbindung mit Vincenzo Grifo)

"Irgendwo habe ich gelesen, Sie seien der 'freundlichste Wadenbeißer der Liga'..." (Lorenz zu Abraham)

"Mein Vater hat mir fünf Minuten einen Vortrag gehalten. Meine Mutter hat versucht, mich zu verteidigen." (Abraham zu den familiären Auswirkungen seiner Aktion gegen Christian Streich)

"Wobei der auch kein Kind von Traurigkeit ist..." (Lorenz über Sandro Wagner, der ebenfalls schon mit Abraham aneinandergeraten ist)

"Sie sind Fan von Inter Mailand? Warum haben Sie da noch nicht gespielt?" (Lorenz zu Grifo)

"Hat man ja gesehen." (Lorenz zur Ausführung von Grifo, wonach er sich gut mit seinem früheren Teamkollegen Abraham verstehe)

"Wollen Sie uns sagen, dass Sie ihn aus Versehen umgerempelt haben?" (Lorenz zu den Ausführungen Abrahams, wonach er Streich unbewusst umgestoßen habe)

"Märchenstunde." (Der Kontrollausschuss-Vorsitzende Anton Nachreiner zu den Einlassungen von Grifo und Abraham)

"Sie sind so defensiv, Herr Nachreiner." (Lorenz zum Kontrollausschuss-Vorsitzenden)

"Ich höre mir das seelenruhig an und bezweifle langsam, dass die Urteile so bleiben können." (Nachreiner, der seinen Unmut deutlich macht)

"Lieber nicht." (Der per Telefon zugeschaltete Streich auf die Aussage von Lorenz, wonach es doch Zeit für seine Premiere vor dem Sportgericht wäre)

"Ich mache seit vielen Jahren Yoga." (Streich bei seiner Angabe, dass er nicht verletzt wurde)

"Mir reicht es schon lange." (Nachreiner zur Frage von Lorenz, ob die gezeigten Videobilder reichen)