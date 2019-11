1. FC Kaiserslautern verschafft sich Luft im Abstiegskampf

unknown

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen wichtigen Sieg gelandet

Der viermalige deutsche Fußball-Meister 1. FC Kaiserslautern hat sich am 16. Spieltag der 3. Liga Luft im Abstiegskampf verschafft.

Die Roten Teufel gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 2:0 (2:0) und haben jetzt als Tabellen-Sechzehnter vier Punkte Abstand zu den Abstiegsrängen.

Christian Kühlwetter (24.) und Florian Pick (42.) trafen für die Pfälzer, die ihren zweiten Sieg in Folge feierten. Der FC Hansa ist im Tabellenmittelfeld platziert.

Der #FCK konnte seine aufsteigende Form bestätigen und @HansaRostock auf dem #Betze mit 2:0 besiegen. Christian Kühlwetter und Florian Pick trafen schon in der ersten Halbzeit für die Roten Teufel. Der Spielbericht: https://t.co/Jaj1reCMOv #FCKFCH pic.twitter.com/xHB7RWQGlb — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 24. November 2019

Highlights der Partie:

89.: Röser trifft den Pfosten!

51.: Kolke hält stark gegen Zuck! Die Chancen hat trotzdem der Deutsche Meister von 1998. Pick läuft von links im Strafraum parallel zur Kante in die Mitte. Kurz legt er für Zuck ab, dessen Linksschuss halbhoch aufs linke Eck zufliegt. Kolke pariert jedoch gut mit beiden Händen zur Ecke. Die bringt nichts ein.

42.: Tor für 1. FC Kaiserslautern, 2:0 durch Florian Pick

Pick erhöht mit einem Traumtor auf 2:0!

24.: Tor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Christian Kühlwetter

Verdient geht Lautern hier in Front! Kühlwetter stibitzt Reintaler die Kugel in der gegnerischen Hälfte und setzt sich auch danach durch. Von Pick bedient rast der 23-Jährige nach halbrechts in die Box. Aus zwölf Metern hämmert er die Pille unter Kolke hindurch ins Netz. Dabei war der Keeper noch dran.

18.: Elfmeter für den FCK? Nein! Pick erhält ein gutes Zuspiel von Zuck und rennt nach halblinks in den Sechzehnmeterraum. Statt den Abschluss zu suchen, lässt er sich von Butzen bedrängen und fällt. Wohl die richtige Entscheidung, hier nicht zu pfeifen.