Coutinho schwärmt von Hansi Flick

Alexander Hassenstein, getty

Coutinho spielt seit dem Sommer beim FC Bayern München

Unter Interimstrainer Hansi Flick hat der FC Bayern München bislang drei Siege in drei Spielen eingefahren. Mittelfeldspieler Philippe Coutinho schwärmt von Arbeit des Nachfolgers von Niko Kovac.

"Ich kann lediglich sagen, dass er fantastische Arbeit leistet und es versteht, die Dinge, auf die er Wert legt, besonders gut an seine Spieler zu vermitteln. Zwischen Flick und uns passt es", sagte der Brasilianer im Interview mit der "tz".

Dass Flick als Chef-Trainer sofort liefern konnte, liege in erster Linie an seinen Fähigkeiten im Umgang mit den Spielern: "Er hat sich mit uns Spielern schon als Co-Trainer sehr gut verstanden, das zahlt sich jetzt natürlich aus. Er hat das Talent, jedem Spieler zu jeder Zeit zu verstehen zu geben, dass er ein wichtiger Baustein innerhalb dieses Gebildes ist."

Doch auch taktisch machte der FC Bayern unter Flick zuletzt einen deutlich besser Eindruck. Die anfällige Defensive ist unter dem ehemaligen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw Geschichte. Im Angriff ist der Rekordmeister wieder spielfreudiger und unberechenbar.

Coutinho lobt Thomas Müller: Er bringt alles mit

Für Coutinho liegt das in erster Linie an der klaren Philosophie des Kovac-Erbens: "Ihm ist das Pressing ohne Ball sehr wichtig. Wir laufen den Gegner früh und geordnet an, stellen ihn damit vor große Probleme. Dass uns das so schnell und so gut gelingt, war nicht zu erwarten", so die Leihgabe des FC Barcelona.

Doch der Offensivspieler selbst zog aus dem Trainerwechsel nicht nur Vorteile. Da Thomas Müller bei Flick eine wichtige Rolle spielt, durfte Coutinho zuletzt nicht mehr auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld agieren.

Der neu entfachte Konkurrenzkampf stört den 60-fachen Nationalspieler aber nicht: "Ich habe das ja schon immer gesagt. Thomas ist ein grandioser und für den FC Bayern sehr wichtiger Spieler. Er bringt alles mit, Talent und Erfahrung, was ihn zu einem fundamentalen Spieler in dieser Mannschaft macht. Ich habe meine Stärken, er seine – es zählt jedoch nur, dass wir alle sie für den FC Bayern vereinen."