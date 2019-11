Papadopoulos lobt Köln-Coach Gisdol

Martin Rose, getty

Papadopoulos erinnert sich gerne an seinen ehemaligen HSV-Coach Markus Gisdol

Kyriakos Papadopoulos wird den Hamburger SV aller Voraussicht nach im Winter verlassen. Obwohl der Grieche von Trainer Dieter Hecking in die zweite Mannschaft des HSV abgeschoben wurde, sieht er weiterhin bei sich das Potenzial, künftig wieder auf größerer Bühne auflaufen zu können. Seinen Ex-Trainer Markus Gisdol, nun in Diensten des 1. FC Köln, hat er dabei besonders im Hinterkopf.

Für den 27-Jährigen ist Gisdol "ganz klar" der beste Trainer in seiner Zeit beim Nordklub, so Papadopoulos gegenüber "Sport Bild": "Er war aus taktischer Sicht sehr gut und konnte mit den verschiedenen Charakteren gut umgehen."

Der Innenverteidiger lernte in seinen rund zweieinhalb Jahren immerhin noch vier weitere Trainer an der Elbe kennen: Bernd Hollerbach, Christian Titz, Hannes Wolf mussten allesamt frühzeitig die Segel streichen, Dieter Hecking ist seit Sommer am Ruder.

Ob Papdopoulos künftig wieder mit Gisdol zusammenarbeiten kann, ist jedoch fraglich. Dem 1. FC Köln fehlt es dem Sportblatt zufolge an den finanziellen Möglichkeiten, um im Winter Neuzugänge zu verpflichten. Ob der Bundesligist überhaupt Interesse am Abwehrmann hat, steht zudem auf einem weiteren Blatt.

Dennoch ist der "Anspruch" von Kyriakos Papadopoulos, "auf höchstem Niveau zu trainieren und zu spielen". Natürlich sei es "schade, dass die Zeit beim HSV so endet", dennoch sei er "in einer körperlichen Top-Verfassung". Er habe "sicherlich noch viele erfolgreiche Jahre" vor sich.