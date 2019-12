Zorc scherzt über Favre-Entlassung

Christian Kaspar-Bartke, getty

Michael Zorc war nach dem BVB-Sieg zu Scherzen aufgelegt

Die Erleichterung war allen Beteiligten nach dem Zitter-Sieg in Berlin anzumerken. Nach dem 2:1-Erfolg von Borussia Dortmund über Hertha BSC ist der Job von BVB-Coach Lucien Favre vorerst gesichert. Michael Zorc war sogar zu Scherzen aufgelegt, als er gefragt wurde, ob die Trainerdiskussion der vergangenen Wochen damit jetzt beendet sei.

"Nein, der ist jetzt weg", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den sportlichen Leiter der Schwarzgelben nach der Partie am Samstag. Mit der Leistung auf dem Platz war Zorc sichtlich zufrieden: "Wir haben eine richtige Mannschaft gesehen, in der einer für den anderen gespielt, aber auch gearbeitet hat."

Nicht nur die Verantwortlichen, auch die Spieler des BVB zeigten sich dem wichtigen Dreier erleichtert. "Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht", stellte Kapitän Marco Reus klar. "Aber wir wissen, dass noch nicht alles wieder gut ist."

Die mitunter blutleeren Auftritte der vergangenen Wochen hatten vermehrt Zweifel an Favre laut werden lassen. Sogar von einem Job-Endspiel in Berlin war in den Medien die Rede. Das ist nun erst einmal Geschichte. In den kommenden Spielen wird sich zeigen, ob Zorc auch weiterhin zum Lachen zumute ist.