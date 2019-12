Medien: FC Bayern heiß auf Peps 65-Millionen-Mann

Alex Livesey, getty

Joao Cancelo (re.) soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Schlägt der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt zu? Angeblich sieht sich der Rekordmeister intensiv nach Alternativen für die dezimierte Abwehr um. Dabei sollen die Münchner ausgerechnet im Aufgebot von Ex-Trainer Pep Guardiola fündig geworden sein.

Wie die "Bild" berichtet, ist der Portugiese Joao Cancelo ins Visier des FC Bayern geraten. Der 25-jährige Rechtsverteidiger wechselte zwar erst im vergangenen Sommer für 65 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester City, spielt unter Pep Guardiola aber nur eine Nebenrolle.

In der Premier League kam Cancelo erst in sechs Spielen zum Einsatz. Der FC Bayern erhofft sich aus diesem Grund nun ein Leihgeschäft.

Schon im Sommer 2019 soll der deutsche Rekordmeister ein Auge auf den Außenverteidiger geworfen haben.

Damals berichtete der "Corriere dello Sport" vom Interesse der Münchner. Den Zuschlag sicherte sich letztlich aber City.

Rechtsverteidigerposition eine große Baustelle beim FC Bayern

Sollte Cancelo im Winter zum FC Bayern wechseln, hätte der Rekordmeister eine seiner größten Baustellen womöglich vorerst geschlossen.

Der Portugiese könnte die Position des Rechtsverteidigers besetzen. Gleichzeitig dürfte Joshua Kimmich wieder auf seine bevorzugte Sechser-Position rotieren.

Benjamin Pavard könnte in diesem Szenario wiederum fest in die Innenverteidigung wechseln, was wiederum einen Transfer von Jérôme Boateng ermöglichen würde.