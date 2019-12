Heynckes adelt Lewandowski: "Der Beste der Welt"

Stuart Franklin, getty

Robert Lewandowski und Jupp Heynckes arbeiteten 2017/18 gemeinsam beim FC Bayern

Mit 30 Toren in 24 Pflichtspielen gehört Robert Lewandowski auch in dieser Saison zu den erfolgreichsten Torjägern im Profi-Fußball. Jupp Heynckes geht sogar noch weiter. Für den ehemaligen Trainer des FC Bayern gibt es derzeit keinen besseren Stürmer auf der Welt.

"Robert hat über viele Jahre eine imposante Torquote erreicht und war mehrmaliger Torschützenkönig", erinnerte Jupp Heynckes im Gespräch mit der "AZ" an die letzten Spielzeiten, in denen der Pole stets herausragende Leistungen zeigte.

In der laufenden Saison, ergänzte der Erfolgstrainer, sei Lewandowski "auf seiner Position der beste Spieler der Welt".

Dass der 31-Jährige mit seinem Treffer zum 1:0 gegen den SC Freiburg in der Liste der besten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten an Heynckes vorbeizog, nimmt ihm der zurückgetretene Trainer nicht übel: "Er hat es verdient, mich in der ewigen Torschützenliste zu überflügeln", sagte der 74-Jährige.

Zwar arbeitete Heynckes beim FC Bayern nur eine knappe Saison mit Robert Lewandowski zusammen, dennoch erinnert sich der Ex-Coach gerne an diese Zeit zurück: "Für mich war es ein Privileg, mit solch einem außergewöhnlichen Stürmer zusammengearbeitet zu haben."

Auch Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic stimmte in die Lobeshymnen ein und sagte über den Goalgetter: "Roberts Hinrunde war unglaublich, wie er gespielt hat, wie oft er getroffen hat. Ich bin unheimlich glücklich, dass er bei uns spielt. Er ist für mich im Moment absolut der beste Stürmer der Welt."