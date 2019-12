Ex-Trainer verrät Rashica-Wechsel zum BVB

Adam Pretty, getty

Wechselt Milot Rashica von Werder Bremen zum BVB?

Vor rund einer Woche hatte die "Sport Bild" berichtet, dass Werder Bremen Milot Rashica nach der Saison verkaufen wird. Sein ehemaliger Trainer Ismet Munishi weiß anscheinend, wo es den Angreifer hinzieht.

"Nach jüngsten Informationen wird Rashica zu Borussia Dortmund transferiert werden. Dort wird er als Nachfolger von Sancho gesehen, der vermutlich verkauft wird", sagte er in der kosovarischen TV-Sendung "Dueli Sportiv".

Rashica würde laut Munishi sehr gut nach Dortmund passen, "denn er kennt die Liga bereits sehr gut. In Dortmund ist ein fantastisches Umfeld, dort könnte er aufblühen", so der 45-Jährige, der Rashica bei KF Kosova Vushtrri trainiert hatte.

Willi Lemke deutet Rashica-Verkauf an

Rashica ist noch bis 2022 an Werder Bremen gebunden. Der Kosovare kam im Januar 2018 für sieben Millionen Euro von Vitesse Arnheim nach Bremen. Seither erzielte er 17 Tore in 48 Bundesliga-Spielen. Hinzu kommen fünf Treffer in sieben Pokal-Partien für Werder.

Werders langjähriger Aufsichtsraftschef Willi Lemke hatte bereits angedeutet, dass ein Verkauf des 23-Jährigen nahezu alternativlos ist: "Werder Bremen ist ein Verein, der leider auf Transfereinnahmen angewiesen ist. Ich hoffe, dass im Sommer nur ein Abgang, wahrscheinlich der von Rashica, ausreicht, falls wir für ihn eine Summe um die 35 Millionen Euro erhalten können."