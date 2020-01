Bestätigt! Schalke-Kapitän Nübel wechselt zum FC Bayern

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, imago

Alexander Nübel wechselt vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München

Seit Wochen wurde spekuliert, nun ist es fix: Der FC Bayern verpflichtet Alexander Nübel vom FC Schalke 04. Der Schlussmann schließt sich dem Rekordmeister zur Saison 2020/2021 an und unterzeichnet einen Langzeitvertrag. Das bestätigten die Münchner am Samstag.

Alexander Nübel wird im Sommer ablösefrei zum FC Bayern wechseln, sein Vertrag auf Schalke wird zum Saisonende auslaufen. Der 23-Jährige hatte kurz vor Weihnachten bekannt gegeben, sein Arbeitspapier bei den Königsblauen nicht verlängern zu wollen.

In München erhält Nübel einen Fünfjahresvertrag. Dort wird Nübel zunächst die Nummer zwei hinter Nationaltorhüter Manuel Neuer. Er soll zum Nachfolger des 33-Jährigen aufgebaut werden. Neuer steht in München noch bis 2021 unter Vertrag. Im Gespräch ist seit längerem eine Verlängerung bis 2023. Neuer war 2011 ebenfalls vom FC Schalke zum Rekordmeister gewechselt, allerdings für eine Ablösesumme von am Ende rund 30 Millionen Euro.

Im Werben um Alexander Nübel setzte sich der FC Bayern setzte letztlich gegen zahlreiche Topklubs durch. So wurden unter anderem dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain großes Interesse nachgesagt.

Für die Rückrunde droht Nübel auf Schalke allerdings vorerst nur der Platz auf der Bank. Der derzeit ohnehin rotgesperrte Kapitän könnte seinen Stammplatz an seinen Vertreter Markus Schubert verlieren.