Blitz-Rückkehr: Stuttgart holt Reds-Verteidiger zurück

Volker Mueller via www.imago-images.de

Nathan Phillips kehrt zum VfB Stuttgart zurück

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart leiht Nathan Phillips zum zweiten Mal binnen eines halben Jahres vom FC Liverpool aus. Das gaben die Schwaben am Montag bekannt.

Der Innenverteidiger hatte den VfB erst Ende Dezember aufgrund der angespannten Personalsituation beim Klub um Teammanager Jürgen Klopp vorzeitig verlassen. Phillips feierte daraufhin im FA Cup gegen Everton sein Profi-Debüt für den Champions-League-Sieger.

Schon bei der kurzfristigen Beendigung der Leihe hatten sich beide Klubs "darauf verständigt, eine neuerliche Leihe zu prüfen", teilte der VfB mit. Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat erklärte: "Wir sind sehr froh, dass Nathaniel nach seiner zwischenzeitlichen Rückkehr nach Liverpool ab sofort wieder ein Teil unserer Mannschaft ist."

Der Austausch "mit den Verantwortlichen des FC Liverpool war und ist sehr konstruktiv und vertrauensvoll", so Mislintat weiter: "So war es möglich, eine Lösung zu finden, von der am Ende alle Seiten profitiert haben."

Bislang hat der 22-Jährige für die Schwaben neun Zweitliga-Spiele sowie zwei Pokal-Partien bestritten.